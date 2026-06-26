"스페이스X 지켜본 올트먼, 오픈AI 상장 2027년으로 미룰 듯"

기업가치 낮춰 연내 상장하기보단 '1조달러' 목표 유지하려 상장연기 검토

"美정부, AI모델 출시연기 종용…GPT-5.6 초기 접속권한 정부가 결정"

인공지능(AI) 모델 챗GPT 개발사 오픈AI가 상장을 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있는 것으로 나타났다.



오픈AI는 당초 연내를 목표로 진행하던 기업공개(IPO) 일정을 내년으로 연기하는 논의를 벌이고 있다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 복수의 내부 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다.

도널드 트럼프 대통령(가운데)과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 지난 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회담 오찬장에서 나란히 앉아있다. 로이터연합뉴스

당초 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 3∼4분기 상장을 염두에 두고 투자은행과 변호사 등 자문단에 상장을 통해 기업가치를 1조 달러로 끌어올릴 방안을 모색하도록 주문했으나, 최근 기류가 변화했다는 것이다.



이는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 최근 역대 최대 규모 IPO를 진행한 직후 주가가 내리막길을 걸은 데 따른 것이다.



그 여파가 스페이스X에 국한되지 않고 AI 기업의 기업가치에 대한 투자자들의 의구심을 키우면서 기술주가 전반적으로 약세를 보이자, 기존 목표를 수정할 수밖에 없게 됐다.



자문단은 1조 달러 기업가치를 고수한 채 내년에 상장하거나 기업가치를 낮춰 조기 상장하는 두 방안을 제시했고, 올트먼 CEO는 기업가치 조정은 받아들일 수 없다는 입장을 보였다고 소식통은 전했다.



오픈AI의 최근 성적표도 IPO 시기가 늦어지는 원인이 되고 있다.



오픈AI는 지난해 기록한 연 매출 130억 달러를 올해 3배로 늘리겠다는 목표를 유지하고 있지만, 올해 들어 매달 기록하는 월 매출은 20억 달러에 불과하다.



이용자 수 증가세도 완만해지면서 10억 명을 쉽사리 돌파할 것이라는 투자자들의 기대와 달리 9억 명대를 맴돌고 있다.



무료·저가 요금제 이용자에게 광고를 노출하거나, 전자상거래 기업과 제휴를 맺고 쇼핑 기능을 추가하는 등 새로 마련한 수익원도 아직은 초기 단계에 머물러 있다.



이런 가운데 오픈AI는 새 AI 모델의 일반 공개도 늦춰야 하는 입장에 처하게 됐다.



올트먼 CEO는 최근 내부 직원들에게 최신 모델 'GPT-5.6'을 정부가 승인한 소수 파트너사에 선공개할 방침을 밝혔다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 전했다.



새 모델 접속 대상이 되는 기업·기관도 오픈AI가 아니라 정부가 승인하는 형태가 된다는 것이다.



올트먼 CEO는 백악관 국가사이버국(ONCD), 과학기술정책실(OSTP)과 출시 시기를 조율해 왔음에도, 최근 하워드 러트닉 상무장관에게서 다른 기관들의 승인 없이 출시하지 말라는 경고 전화를 받은 것으로 알려졌다.



올트먼은 내부 메모에서 "이와 같은 방식을 우리가 선호하지 않는다는 점을 정부에 분명히 밝혔다"며 "지속 가능한 접근법을 마련하기 위해 노력하겠다"고 말했다.



도널드 트럼프 대통령은 이달 초 AI 기업이 새 모델을 공개하기 최대 30일 전에 정부에 제출할 수 있도록 하는 내용의 행정명령에 서명했다.



트럼프 행정부는 오픈AI의 라이벌 기업인 앤트로픽이 첨단 모델 '미토스5'·'페이블5'를 내놓자 안보 위험을 이유로 이들 모델에 외국인이 접근하지 못하도록 하는 수출 통제 지침을 내놓은 바 있다.

<연합>