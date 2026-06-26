수원 명물 '파란대문 장미' 꺾어간 60대 2명…경찰, 출석 통보

경기 수원시의 한 장미 명소에서 행인이 장미꽃과 가지를 꺾어가는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.



수원팔달경찰서는 지난 24일 0시께 수원시 팔달구 행궁동의 한 주택 담벼락에 심어진 장미꽃과 가지를 잘라간 혐의(절도)로 60대 남녀 2명을 특정하고 내주 중 출석할 것을 통보했다고 26일 밝혔다.

SNS 캡처.

범행이 발생한 곳은 특유의 아름다운 풍경으로 사회관계망서비스(SNS)에서 '파란 대문 장미'로 불리며 인기 포토존으로 주목받는 명소다.



사건 발생 당시 장미꽃은 대부분 진 상태였으나, 남녀 2명은 남아있던 꽃 여러 송이와 가지 등 10개 안팎을 꺾어간 것으로 파악됐다.



장미 소유주는 지난 24일 CCTV 영상을 통해 이들의 범행 장면을 확인하고 경찰에 신고했다.



오랜 기간 이곳에서 장미를 가꿔왔다는 소유주는 SNS에 피해 사진을 올리며 "이번에 장미를 너무 많이 잘라가셔서 예전 상태로 복원하기는 힘들 것 같다"고 토로했다.



경찰 관계자는 "피의자들을 대상으로 범행 동기와 정확한 피해 규모 등을 확인할 예정"이라고 말했다.

<연합>