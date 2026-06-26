김용범 “‘메가프로젝트 국민보고회’서 나오는 숫자들 매우 낯설 것”

대규모 투자 계획 발표 예고

김용범 청와대 정책실장은 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 나올 대기업의 첨단산업 프로젝트 투자 규모와 관련해 “나오는 숫자들이 매우 낯설 것”이라며 대규모 투자 계획 발표가 이뤄질 것을 예고했다.

김용범 대통령비서실 정책실장이 지난 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

김 실장은 26일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 인터뷰에서 국민보고회 관련 질문에 “정부와 기업이 같이 노력해 만든 프로그램을 설명하는 자리”라며 이같이 밝혔다.

김 실장은 29일 보고될 내용과 관련해선 “반도체와 아주 거대한 기가와트 단위의 인공지능(AI) 데이터센터(DC)를 건설하는 계획, 그리고 피지컬AI·로봇까지 3대 분야”라고 소개했다. 이어 “워낙 규모가, 나오는 숫자들이 크니까 이게 진짜냐부터 시작해 논쟁이 격화할 것으로 보인다”고 했다.

이번 대기업 투자 계획 발표를 두고 ‘기업 쥐어짜기’ 아니냐는 일각의 우려를 향해선 “혹자는 정부가 숫자를 만들어낸 것 아니냐고 하는데 (투자 주체가) 세계 1등, 2등 기업들이다. 쥐어짠다고 하는 기업들은 아니다”라고 선을 그었다. 또 “지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 것”이라며 “29일날 전체 다 모아서 한번 보고드리는 자리가 있고, 그 뒤에 쭉 구체적으로 설명을 할 것”이라고 덧붙였다.

전날 청와대는 29일 이 대통령이 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회를 주재한다고 밝혔다. 이 자리에선 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 계획으로 알려졌다.

이 대통령은 전날 수석보좌관회의에서 “수도권 1극 체제 극복을 위해 첨단 핵심 산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남 등으로 확대하는 획기적인 전략 산업 다극화가 필수적”이라며 “수도권과 지방이 함께 ‘윈윈’하는 모두의 성장 시대를 반드시 열어가야 한다”고 강조했다. 또 “이에 관한 구체적 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정”이라고 예고했다.

이 대통령은 “일부 산업들의 경이적인 성장 효과가 국토의 90%를 차지하는 지방까지는 확산하지 못해 국토 발전, 균형 발전이라는 측면에서는 불균등의 골이 훨씬 심화될 수 있다”고 짚었다. 그러면서 “더 나은 나라로 나아가기 위한 핵심 열쇠는 대한민국 어디서나 공정한 성장의 기회를 누릴 수 있게 만드는 것”이라고 역설했다. 이 대통령은 수도권에 조성 중인 핵심 인프라는 그것대로 고도화해 나가는 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업·경제 기반을 구축해 나간다는 방침이다.