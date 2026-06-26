엿새간 입원 뒤 당무에 복귀한 장동혁 대표가 자신을 향한 사퇴 요구를 정면으로 맞받아 치며 징계 가능성을 시사했다. 당내 쇄신파 모임 ‘대안과 미래’와 친한(친한동훈)계 의원 등 비당권파의 ‘지도부 흔들기’에 칼을 빼 든 만큼 내홍이 전면전으로 확전할 수 있다는 우려가 나온다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

장 대표는 26일 매일신문 유튜브 ‘이동재의 뉴스캐비닛’에 출연해 “지도부에 대한 공격과 흔들기가 당의 중심 이슈가 돼버렸다”며 “의원들이 특별한 명분도 없이 지도부를 흔드는 것이 당의 쇄신이고, 혁신인 것처럼 받아들여져 왔는데 그런 것들을 바로 잡아야 한다”고 주장했다. 최근 지도부 사퇴를 공개 요구한 ‘대안과 미래’를 향해서는 “오일장 장날만 되면 오는 약장수처럼 당 대표 사퇴를 요구하고 있다”며 “혁신, 대안, 미래라는 이름으로 명분 없이 지도부를 흔드는 것은 이번에 반드시 정리할 필요가 있다. 강한 조치가 필요하다”고 강조했다.

장 대표는 지방선거 정국으로 중단됐던 윤리위원회를 재가동해 징계를 추진할 수 있다는 뜻도 밝혔다. 그는 “지방선거 과정에서 해당 행위 논란이 많이 있었다”며 “징계 요청이 들어와 있는 모든 사안에 대해 전반적으로 검토할 필요가 있다”고 말했다. 그러면서 “미뤄놓은 부분에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다”고 강조했다. 장 대표는 지난 3월 지방선거가 끝날 때까지 윤리위 가동을 중단해달라고 요청한 바 있다. 당시에는 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표의 일정에 동행한 친한계 의원들에 대한 징계 여부로 당이 시끄러운 시점이었다.

장 대표는 전 당원투표를 통해 재신임을 구하는 방안에 대해서는 부정적인 입장을 밝혔다. 그는 “재신임을 얻는다고 당이 조용해질까”라며 “지방선거 전에 잠깐 조용했던 것처럼 재신임 투표를 진행하더라도 잠시 조용하다 다시 지도부 사퇴를 요구할 것”이라고 말했다. 장 대표는 “계파를 모아 목소리를 내는 척하면서 마음에 안 들면 언제든 끌어내릴 수 있다고 생각한다”면서 “이런 당의 체질을 바꾸는 게 보수 재건의 시작”이라고 목소리를 높였다. 장 대표는 지난 2월 “정치 생명을 걸고 요구하면 곧바로 전 당원투표를 실시하겠다”고 선언한 바 있다.

장 대표는 당내 세력 기반이 약하다는 지적에 대해 “당원들이 제게 힘이 돼 줄 것”이라며 “당은 당원 중심인데 주요 이슈에 대해 의원들이 대부분 당심과 떨어져 있다”고 불만을 토로했다. 그러면서 “계속 당심과 멀어지는 주장을 하는 분들이야말로 우리 당을 어렵게 하는 것이고 해당 행위를 하는 것”이라고 비판했다.