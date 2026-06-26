호르무즈 화물선 피격…이란 통항 통제·유료화 추진에 긴장 고조

오만 인근 해안에서 호르무즈해협을 지나던 싱가포르 선적 민간 화물선이 공격을 받으면서 중동 해상 긴장이 다시 고조되고 있다. 미 당국자들은 이번 공격의 배후로 이란을 지목했다. 이란은 자국이 지정한 항로를 벗어난 선박의 안전을 보장할 수 없다고 경고하며 해협 통항 통제권을 강화하려는 움직임을 보이고 있다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 25일(현지시간) 오만 다히트항 남동쪽 약 7.5해리 해상에서 호르무즈해협을 통과하던 화물선이 발사체에 맞았다는 신고를 접수했다고 밝혔다. 선박 우현이 발사체에 맞아 함교 일부가 파손됐으나 인명 피해는 보고되지 않았다. 관계 당국은 사건 경위를 조사 중이다.

해양 위기관리 업체 뱅가드와 해양 소식통들은 피격 선박을 싱가포르 선적 컨테이너선 에버러블리호로 파악했다. 선주인 대만 에버그린은 관련 질의에 즉각 답하지 않은 것으로 전해졌다. 이번 공격 주체를 둘러싸고는 이란 연루 가능성이 제기됐다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미국 행정부 고위 관계자들을 인용해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 일방향 자폭 드론을 발사해 선박을 공격했다고 보도했다. 로이터 통신도 복수의 미국 당국자를 인용해 이번 공격이 이란 측 발포에 따른 것이라고 전했다. 다만 UKMTO는 발사체의 정체와 공격 주체를 공식적으로 특정하지는 않았다.

사건은 이란이 호르무즈해협 통항 질서를 재편하겠다는 뜻을 노골화한 직후 발생했다. IRGC는 같은 날 이란이 지정한 항로를 통할 때만 안전한 통항이 가능하며, 이를 지키지 않는 선박에 대응하겠다고 밝혔다. 이란 정부가 해협 통항 관리를 위해 설립한 페르시아만해협청(PGSA)도 엑스(X)를 통해 “지정 구역을 벗어난 항로를 통항할 경우 안전 통항을 보장할 수 없으며 보험 적용 및 관련 배상 책임 대상에서도 제외된다”고 경고했다.

이는 이란이 해협에 대한 실질적 통제권을 과시하며 향후 통항료를 추진하는 흐름과 맞물려 있다. WSJ에 따르면 이란은 튀르키예가 다르다넬스해협 통과 선박에 등대·구난 서비스 명목의 요금을 부과하는 사례를 참고해 호르무즈해협에도 안전·보안·환경 서비스 비용을 물리는 방안을 검토 중이다. 이란 측은 주변국과 수입을 배분하는 방식도 제안한 것으로 알려졌다.

그러나 호르무즈해협을 공유하는 오만은 정반대 입장을 내놨다. 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이날 바레인 마나마에서 열린 미국·걸프 지역 외교장관 회의에서 “해협과 관련한 향후 조치에 통행료 부과는 결코 수반되지 않을 것”이라고 밝혔다. 오만은 국제해사기구(IMO)와 협력해 오만 연안에 무료 임시 통항로를 운영하겠다는 입장도 밝혔다.

미국도 이란의 통항료 구상에 반대하고 있다. 앞서 마코 루비오 미 국무장관은 “어떤 국가도 국제수로 이용에 대해 통행료를 부과할 권리는 없다”며 “이는 어떤 합의에서도 받아들일 수 없는 조건”이라고 말했다. 전문가들 역시 튀르키예 사례는 국제조약에 따른 예외적 권한인 만큼, 이란이 이를 호르무즈 해협에 일방적으로 적용하기는 어렵다고 본다.

선박 피격으로 IMO의 호르무즈해협 선박·선원 철수 계획도 차질을 빚게 됐다. IMO는 앞서 선박 수백 척과 선원 1만1000명을 해협에서 빠져나오게 하기 위한 작전에 착수했고, 오만이 임시 통항로를 제공한다고 발표했다. 그러나 아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 이날 성명에서 “오만만에서의 선박 피격을 통지받았다”며 “조율된 방식과 항행 안전 보장을 위해 철수 계획은 추가 명확성이 확보될 때까지 중단될 것”이라고 밝혔다.