정청래 "보완수사권 폐지에 속도전"…김민석 측 "할 일 안하고 정부탓"

친문계 '정청래 文회동'에 "오지마 할 수도 없고…감동 없다"

당권 레이스에 與계파·노선갈등 고조…鄭·金·宋 표심잡기 행보

더불어민주당의 당권 레이스가 26일 점점 가열되고 있다.



이재명 대통령이 문재인 전 대통령과 다음 달 1일 오찬을 하기로 하고 정부가 '보완수사권 폐지' 입장을 밝혔음에도 당내 계파·노선 갈등은 더 심화하는 모습이다.

정청래 전 더불어민주당 대표(왼쪽부터), 김민석 국무총리, 송영길 전 더불어민주당 대표. 연합뉴스

당장 정청래 전 대표는 전날부터 이날까지 페이스북에 보완수사권 전면 폐지 관련 글을 총 5차례 올리면서 선명성 노선을 더 부각했다.



그는 "어제 한병도 대표 권한대행께 (형소법 개정안을) 당론 법안으로 채택해줄 것과 법사위 구성을 서둘러 줄 것을 요청했다"며 "민주당 개혁의 상징이자 깃발인 보완수사권 전면 폐지를 통해서 검찰개혁을 완수하겠다"고 말했다.



그러면서 이를 위한 개정안이 이날 성안된다면서 "범민주진보연합으로 보완수사권 폐지 돌파하자. 이제는 속도전"이라고 말했다.



비당권파 친명(친이재명)계에서는 정 전 대표가 검찰 개혁 이슈를 자기 정치에 활용하고 있다면서 비판의 목소리를 냈다.



특히 이들은 정 전 대표가 김민석 총리가 전날 보완수사권 폐지 입장을 밝히면서 정부 법안은 내지 않겠다고 언급한 것에 대해 "국회로 떠넘겼다", "시간 끌기용 꼼수가 아니길 두 손 모아 기도한다"고 언급한 것을 성토했다.

황명선 더불어민주당 최고위원이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스

친명계 황명선 최고위원은 이날 국회 최고위원회의에서 "정부를 향해 허송세월이니 꼼수니 말씀하시는 분들이 있다. 참 가슴이 먹먹했다"며 "검찰 보완수사권 문제는 누구보다도 큰 피해를 입은 (이재명) 대통령의 깊은 고뇌와 현실적 판단을 바탕으로 당과 정부가 오랜 토론과 논의를 거쳐 여기까지 온 것"이라고 정 대표를 겨냥했다.



김 총리와 가까운 채현일 의원도 이날 페이스북에서 "정 전 대표께서 '시간 끌기'라며 평가절하하시는 모습은 참으로 유감"이라며 "입법권을 쥔 국회가 정부 법안만 쳐다보며 기다리는 것이야말로 진짜 시간 낭비 아닌가. 국회가 할 일을 정부 탓으로 돌릴 것이 아니라 당장 내일이라도 법안을 내고 통과시킬 해법을 제시해야 마땅하다"고 지적했다.



민주당 전당대회가 친노·친문계 일반 지지층과 소위 뉴이재명 지지층간의 대결로 흘러가는 가운데 이른바 문심(文心·문 대통령의 마음)을 놓고 친문계 의원들은 정 전 대표의 행보에 불편한 기색을 내비치고 있다.



문재인 정부 청와대 대변인 출신인 고민정 의원은 이날 YTN 라디오에서 정 전 대표가 사실상 연임 도전을 위해 지난 24일 대표직을 사퇴하자마자 문 전 대통령을 찾아간 것에 대해 "공개적인 자리에서 그냥 온다는데 '오지 마' 하면 안 오냐"라고 반문하면서 "의도가 읽히면 감동이 없다"고 말했다.



그러면서 그는 정 전 대표의 대표직 운영에 대해 "불만이 많다"고 말했다.

더불어민주당 송영길 의원이 25일(현지시간) 미국 한인유권자단체 '미주민주참여포럼'(KAPAC)가 워싱턴DC의 한 호텔에서 개최한 콘퍼런스에서 이재명 대통령의 서면 축사를 대독하고 있다. 연합뉴스

당권 주자들은 당원 표심을 잡기 위한 행보도 계속했다.



정 전 대표는 전날 전북 완주와 정읍을 방문한 데 이어 이날 충남을 찾아 바닥 민심 훑기에 나설 것으로 알려졌다.



마찬가지로 전날 전북을 찾았던 김 총리는 이날 광주에서 강연을 통해 호남 민심을 향한 구애를 계속할 예정이다.



방미 중인 송영길 전 대표는 25일(현지시간) 미국 한인유권자단체 '미주민주참여포럼'(KAPAC) 개최 콘퍼런스에서 이 대통령의 축사를 대독했다.

<연합>