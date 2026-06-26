김영광, 생방송 중 "홍명보 나가"…안정환 당황 고개 푹

전 축구 국가대표 김영광이 생방송 중 홍명보 대표팀 감독을 향해 나가라고 했다. 함께 방송하던 안정환은 고개를 떨군채 당황한 모습을 보였다.

김영광은 25일 오후 8시부터 라이브로 진행된 틱톡 오리지널 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국 경기를 되짚었다.

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 26일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 회복 훈련 전 기자회견하고 있다. 뉴시스

이날 방송엔 김영광과 안정환, 김남일, 장지현 해설위원, 방송인 이현이, 코미디언 양상국 등이 출연했다.

김영광은 "중요한 건 32강 아직 남아있고 경우의 수도 남아있지만, 그리고 32강 올라갈 수 있는 확률이 높지 않나. 그렇지만"이라고 말한 뒤 갑자기 박수를 친 뒤 "홍명보 나가"라고 말했다.

그러면서 김영광은 "지금 3일이 남아 있지만, 3일 안에 빠른 뭔가가 이뤄져야 한다"고 했다.

사실상 홍명보 감독을 대회 기간 중 경질해야 한다고 주장한 것이다.

이 얘기를 들은 진행자 안정환은 당황한 표정으로 고개를 숙이고 아무 말도 하지 않았다.

출연진들도 당황한 듯 "이야" "이거 라이브 맞죠"라는 말이 나왔다.

한국 대표팀은 조별리그 3번째 경기였던 남아공과 대결에서 0-1로 패하며 32강 토너먼트 자력 진출에 실패했다. 전문가들은 한목소리로 "역대 월드컵 최악의 경기력이었다"고 혹평했다.

<뉴시스>