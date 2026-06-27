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롯데호텔앤리조트, 이숍 김치 정기구독 서비스 출시

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김희정 기자 hee@segye.com
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원하는 일정에 맞춰 받아보는 프리미엄 호텔 김치 정기배송

롯데호텔앤리조트는 셰프의 노하우를 담아 정성껏 만든 프리미엄 김치를 원하는 일정에 맞춰 받아볼 수 있는 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 정기구독 서비스’를 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

롯데호텔앤리조트 이숍 김치 정기구독 서비스. 롯데호텔앤리조트 제공
롯데호텔앤리조트 이숍 김치 정기구독 서비스. 롯데호텔앤리조트 제공

원하는 배송 주기와 날짜를 설정하면 별도의 주문 없이 신선한 김치를 정기적으로 받아볼 수 있다.

 

구독 대상 상품은 △롯데호텔 배추김치 9kg △롯데호텔 배추김치 4kg △롯데호텔 배추김치 1.2kg △롯데호텔 김치 2개입 세트(맛김치·백김치·깍두기 중 선택) 등 총 4종으로 구성했다.

 

정기구독 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다. 2회차 배송부터는 리워즈 회원(클래식, 실버 등급 기준)의 기본 할인율 5%에 추가 5% 할인 혜택이 적용된다.

 

또한, 배송 3회차마다 제공되는 특별 기프트로 이숍 5000원 할인 쿠폰 또는 롯데호텔 볶음김치(80g) 5팩 중 하나를 선택할 수 있으며 리워즈 포인트 1%와 엘포인트(L.POINT) 0.3%도 함께 적립된다.

 

서비스 론칭을 기념한 이벤트도 진행한다. 정기구독을 신청한 고객 가운데 선착순 20명에게는 롯데호텔 김치찌개 세트를 증정하며, 경품은 3회차 배송 완료 후 순차 제공된다. 이와 함께 롯데호텔 이숍 신규 회원으로 가입하면 즉시 사용할 수 있는 500포인트(5달러 상당)를 지급해 첫 구매부터 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

 

정기구독 신청은 롯데호텔 이숍에서 가능하며, 구독 상품 선택부터 배송 주기 및 날짜 지정, 사은품 선택, 결제 카드 등록까지 간편하게 이용할 수 있다. 배송 취소는 물론 결제 수단 변경, 배송 일정 및 주기 변경, 배송 건너뛰기 등도 배송 시작일 2일 전까지 마이페이지에서 자유롭게 수정할 수 있다.

 

롯데호텔앤리조트 관계자는 “고객들이 호텔 셰프의 노하우가 담긴 프리미엄 김치를 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 정기구독 서비스를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 상품과 혜택을 지속 확대해 차별화된 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.

김희정 기자

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