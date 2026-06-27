롯데호텔앤리조트, 이숍 김치 정기구독 서비스 출시

원하는 일정에 맞춰 받아보는 프리미엄 호텔 김치 정기배송

롯데호텔앤리조트는 셰프의 노하우를 담아 정성껏 만든 프리미엄 김치를 원하는 일정에 맞춰 받아볼 수 있는 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 정기구독 서비스’를 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

롯데호텔앤리조트 이숍 김치 정기구독 서비스. 롯데호텔앤리조트 제공

원하는 배송 주기와 날짜를 설정하면 별도의 주문 없이 신선한 김치를 정기적으로 받아볼 수 있다.

구독 대상 상품은 △롯데호텔 배추김치 9kg △롯데호텔 배추김치 4kg △롯데호텔 배추김치 1.2kg △롯데호텔 김치 2개입 세트(맛김치·백김치·깍두기 중 선택) 등 총 4종으로 구성했다.

정기구독 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다. 2회차 배송부터는 리워즈 회원(클래식, 실버 등급 기준)의 기본 할인율 5%에 추가 5% 할인 혜택이 적용된다.

또한, 배송 3회차마다 제공되는 특별 기프트로 이숍 5000원 할인 쿠폰 또는 롯데호텔 볶음김치(80g) 5팩 중 하나를 선택할 수 있으며 리워즈 포인트 1%와 엘포인트(L.POINT) 0.3%도 함께 적립된다.

서비스 론칭을 기념한 이벤트도 진행한다. 정기구독을 신청한 고객 가운데 선착순 20명에게는 롯데호텔 김치찌개 세트를 증정하며, 경품은 3회차 배송 완료 후 순차 제공된다. 이와 함께 롯데호텔 이숍 신규 회원으로 가입하면 즉시 사용할 수 있는 500포인트(5달러 상당)를 지급해 첫 구매부터 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

정기구독 신청은 롯데호텔 이숍에서 가능하며, 구독 상품 선택부터 배송 주기 및 날짜 지정, 사은품 선택, 결제 카드 등록까지 간편하게 이용할 수 있다. 배송 취소는 물론 결제 수단 변경, 배송 일정 및 주기 변경, 배송 건너뛰기 등도 배송 시작일 2일 전까지 마이페이지에서 자유롭게 수정할 수 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “고객들이 호텔 셰프의 노하우가 담긴 프리미엄 김치를 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 정기구독 서비스를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 상품과 혜택을 지속 확대해 차별화된 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.