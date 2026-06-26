서울시, 정원오 '캉쿤 출장 의혹' 주민감사 착수

서울시가 정원오 전 성동구청장의 멕시코 휴양지 '캉쿤' 출장 의혹과 관련해 감사에 착수하기로 했다.



26일 서울시에 따르면 서울시 시민감사옴부즈만위원회는 전날 제3차 감사청구심의회를 열고 정 전 구청장의 2023년 공무국외출장에 대한 주민감사 착수안을 의결했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보. 연합뉴스

앞서 성동구 주민 김모씨 등 300명은 지난 4월 정 전 구청장이 공무원과 출장을 다녀오게 된 배경과 이 공무원의 성별을 사실과 다르게 공문서에 기재하게 된 경위 등을 감사해달라고 요구했다.



주민감사 청구는 지자체나 지자체장의 권한에 속하는 사무처리가 법령 위반 또는 공익을 저해한 경우 일정 수 이상 주민의 연대 서명으로 직접 감사를 청구하는 제도다.



청구 자격을 충족한 경우 시는 청구 수리 시점부터 60일 이내에 감사를 끝내고 결과를 공표해야 한다.



다만 이번 감사 당사자인 정 전 구청장과 해당 공무원 모두 퇴직한 상태로, 감사 결과에 따른 내부 징계는 불가능할 전망이다.



앞서 국민의힘 김재섭 의원은 정 후보가 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 캉쿤으로 출장을 다녀왔고, 공무국외출장 심사의결서에는 여성 직원의 성별이 남성으로 기록돼 있었다며 비정상적인 출장이라는 의혹을 제기한 바 있다.



정 전 구청장 측은 국제참여민주주의포럼에 참석하기 위한 공무상 출장 중 캉쿤을 경유지로 선택했을 뿐이며 성별을 잘못 기재한 것은 단순 실수였다고 설명했다.

<연합>