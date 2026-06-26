속이 새까맣게 탔을까…‘손흥민 벤치’ 망부석 된 父 손웅정 [월드컵]

곽튜브 영상에 포착된 손웅정…남아공전 패배 순간까지 말없이 경기장 응시

손흥민 월드컵 첫 선발 제외…홍명보호, 남아공에 충격의 0-1 패배

온라인도 술렁…“손웅정 감독 표정이 모든 걸 말해준다”

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 가운데, 경기장을 찾은 주장 손흥민(LAFC)의 아버지 손웅정 감독의 굳은 표정이 현장 영상에 포착돼 화제를 모으고 있다.

25일 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)는 자신의 유튜브 채널에 ‘끔찍했던 남아공전의 생생한 현장후기-멕시코(끝)’이라는 제목의 영상을 공개했다. 곽튜브는 이날 멕시코 과달루페 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 최종전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기를 직접 관람했다.

대한민국 축구 국가대표 손흥민 선수 아버지 곽웅정 감독. 유튜브 '곽튜브' 방송화면 갈무리.

영상 속 곽튜브는 태극기를 얼굴에 그린 채 대표팀을 응원했지만, 시간이 흐를수록 답답한 경기력에 아쉬움을 감추지 못했다.

그는 “(남아공의) 역습이 너무 많다”, “전반전에 정확도가 많이 떨어진다. 단순히 크로스뿐만 아니라 전체적으로 그렇다”, “더워서 그런 것 같다. 교체해야 할 것 같다. 바꿔야 할 선수가 너무 많다” 등의 발언을 했다.

이 과정에서 곽튜브의 어깨 너머 관중석에 앉아 있던 손웅정 감독의 모습도 카메라에 담겼다. 손 감독은 팔짱을 낀 채 굳은 표정으로 경기장을 바라봤고, 좀처럼 표정을 바꾸지 않았다.

이날 홍명보 감독은 오현규(베식타시)를 최전방에 배치하고 주장 손흥민을 벤치에서 출발시키는 승부수를 던졌다. 손흥민이 월드컵 본선에서 선발 명단에서 제외된 것은 이번이 처음이었다.

그러나 대표팀은 끝내 남아공의 골문을 열지 못한 채 0-1로 무릎을 꿇었다. 경기 종료 휘슬이 울린 뒤에도 손웅정 감독은 경기장을 응시한 채 굳은 표정을 유지했고, 곽튜브는 “꿈인 것 같다. 꿈 아니냐”라면서 허탈함을 감추지 못했다.

영상이 공개된 뒤 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 손 감독의 표정을 캡처한 사진이 빠르게 확산됐다. 일부 게시물에는 ‘자세히 들여다보면 너무 무서운 사진’이라는 제목이 붙으며 화제를 모았고, 경기 종료 직후 굳은 표정이 특히 큰 관심을 끌었다.

축구팬들은 “손 감독님도 화가 난 것 같다”, “아들이 세계적인 선수인데 벤치에서 시작하다니 얼마나 답답했을까”, “표정이 모든 걸 말해준다”, “직관하러 간 팬들이 가장 허탈했을 것 같다”, “손흥민을 벤치에 둔 선택을 이해하기 어렵다” 등의 반응을 보였다.

한편 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아공에 0-1로 패했다. 무승부만 거둬도 자력으로 32강 진출을 확정할 수 있었던 만큼 충격이 더욱 컸다. 26일 오후 1시 15분 기준 축구 통계 전문업체 옵타(Opta)는 한국의 32강 진출 확률을 54.45%로 전망했다. 또 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱(The Athletic)의 예측 모델에서도 한국의 진출 가능성은 68%까지 떨어진 것으로 나타났다.