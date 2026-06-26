한동훈 “삼전닉스, 정권의 호남투자 강압 거부해야”

한동훈 무소속 의원. 뉴스1

한동훈 의원은 삼성전자와 SK하이닉스가 정부의 호남 클러스터 투자 요구에 굴복하는 건 주주 이익을 해치는 위법행위이기에 반대하는 것이 옳다고 주장했다.

한 의원은 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “이재명 정권은 명청대전 전당대회에서 총알로 쓰기 위해 삼성, SK 총수를 줄줄이 불러들여 반도체 제2 클러스터를 호남에 지으라고 압박하고 있다”며 “강압에 굴복한 총수들이 응할 경우 정부는 ‘기업의 자발적 투자 결정’이라고 호도할 것”며 이같이 밝혔다.

그는 “이는 박근혜 정부를 무너뜨리는 데 한몫한 미르K스포츠재단 사건 때 기업들이 ‘자발적으로 기부금을 냈다’고 하는 것과 뭐가 다르냐”고 지적하며 “소액주주를 위하겠다는 명분으로 이재명 정부가 밀어붙인 개정 상법에 ‘이사의 주주에 대한 충실의무’가 있다. 수백만 삼성전자 SK하이닉스 주주들이 찬성할 리 없는 이 일에 삼성전자, SK하이닉스 이사들도 다수 주주를 위해 이재명 정권 강압에 반대해야 한다”고 했다.

그러면서 “정치 압박에 굴복해 주주가치를 훼손하면 위법으로 이사들이 그 법적 책임을 지게 될 것”이라며 “단호히 반대해야 하며 그로 인한 이재명 정권의 보복과 탄압이 있다면 우리가 앞장서 보호하겠다”고 덧붙였다.