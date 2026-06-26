편의점 입구의 ‘홍명보는 출입금지’ 안내문…“얼마나 화났으면”

우리나라 축구 국가대표팀의 ‘2026 북중미 월드컵’ 조별리그 성적에 분노한 듯 홍명보 감독을 비판하는 국내 편의점주 안내문이 사회관계망서비스(SNS) 등에서 확산하고 있다.
26일 편의점 업계 등에 따르면 전날 한 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정에 동네 편의점 입구를 촬영했다는 내용의 글이 올라왔다. 작성자가 ‘우리집 앞 편의점 상태’라는 설명과 함께 올린 사진에는 ‘홍명보는 출입금지’ 안내문을 입구에 붙인 편의점 풍경이 담겼다.
해당 편의점 프랜차이즈 본사 양식을 활용한 이 안내문은 본사 차원이 아닌, 가맹점주가 직접 인쇄한 것으로 보인다. 대표팀이 월드컵에서의 졸전으로 32강 토너먼트 자력 진출에 실패한 터라 SNS에서는 ‘얼마나 화났으면 그랬겠나’ 등 누리꾼 공감이 이어진다.
SNS에서 퍼진 안내문 사진에 편의점 본사 측은 별다른 입장을 내놓지 않으며 조심스러운 태도를 보이고 있다.
앞서 홍 감독이 이끄는 축구 국가대표팀은 지난 25일(한국시간) 남아프리카공화국과의 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 0대1로 패했다.
다른 조별리그 경기를 지켜봐야 하는 처지에서 우리나라는 각 조 3위팀 간의 경쟁에서 현재 6위까지 밀려난 상태다. 총 12개 조 3위 중 상위 8개국이 32강에 진출할 수 있는 터라 여기서 3계단만 더 미끄러지면 32강 탈락인데, 여전히 다른 조 경기가 남아 있어 토너먼트 진출을 장담할 수 없다.