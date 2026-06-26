이태원 참사 구조 상인 희생자 인정...희생자 160명으로

희생자 159명 초기 집계 이후 첫 추가 인정

서울 용산구 이태원 참사 골목 ‘10.29 기억과 안전의길’에서 한 유가족이 헌화를 하고 있다. 뉴시스

10·29 이태원 참사 당시 구조 활동에 참여한 뒤 트라우마를 겪다 숨진 이태원 지역 상인 A씨가 참사 희생자로 인정됐다. 이에 따라 이태원 참사 공식 희생자는 기존 159명에서 160명으로 늘었다.

26일 행정안전부는 ‘이태원참사진상규명법’에 따라 A씨를 10·29 이태원 참사 희생자로 결정했다고 밝혔다. 행안부는 정신건강의학과 전문의와 경찰 등이 자료를 종합적으로 검토한 결과, A씨가 참사 이후 겪은 정서적 트라우마와 사망 간 관련성이 인정됐다고 설명했다.

앞서 서울 용산구 이태원 해밀톤호텔 인근에서 주점을 운영하던 A씨는 참사 당시 구조 활동에 참여한 뒤 심리적·정서적 트라우마를 겪다가 지난 4월 숨진 채 발견됐다.

10·29 이태원 참사는 2022년 10월 29일 이태원동 일대에서 발생한 대규모 압사 사고로, 초기 희생자는 159명으로 집계됐다. 이후 희생자가 추가로 인정된 것은 이번 결정이 처음이다.

10·29 이태원 참사 이후 정부는 ‘재난 및 안전관리 기본법’을 개정해 다중운집 인파사고를 사회재난에 포함하고 주최자가 없는 행사도 국가와 지방자치단체가 안전관리를 담당하도록 하는 등 제도를 정비해왔다.

행안부는 “앞으로도 피해자와 유가족의 명예와 사생활을 보호하는 가운데 관련 법령에 따라 필요한 지원이 차질 없이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화(109) 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.