“왜 삼성∙SK가 한곳에만 가야 하나”…정장수 前 대구부시장, 반도체 분산배치 촉구

정부와 정치권 일각에서 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 투자를 연계한 ‘제2 반도체 클러스터’를 특정 지역에 집적화하려는 움직임을 보이자, 국토 균형발전과 산업 리스크 분산을 위해 ‘반도체 분산배치’를 해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

정장수 전 대구시 경제부시장. 대구시 제공

정장수 전 대구시 경제부시장은 26일 자신의 페이스북 글을 통해 “삼성전자와 SK하이닉스가 왜 한곳으로 가야만 하는 걸까”라며 정부의 집적화 만능주의 정책을 정면으로 비판했다.

정 전 부시장은 “경쟁 관계인 두 기업이 한곳으로 간다고 해서 새로운 시너지가 생기는 것인지 의문”이라며, 현재 경기 용인 등 수도권 클러스터 구축 과정에서 불거진 인프라 병목 현상을 해결할 대안으로 ‘지방 분산배치’를 강력히 주장했다.

그는 “정부가 전력과 용수의 공급 한계를 스스로 말하면서도, 왜 특정 지역에만 집적하려고 하는지 그 의도를 도무지 이해할 수가 없다”며 “스스로 한계를 만들며 기업의 발목을 잡는 정치를 중단해야 한다”고 날을 세웠다.

앞서 정 전 부시장은 반도체 산업의 핵심 기반 측면에서 대구∙경북이 호남권보다 압도적인 우위에 있다고 밝히고, 지역 균형발전이라는 명분 아래 무리하게 추진되는 호남 유치론의 모순을 지적하기도 했다.