“홍명보 청문회 해야” “히딩크 총리 돼달라”… 총리 청문회서 ‘홍명보’가 왜? [월드컵]

한성숙 국무총리 후보자 인사청문회가 26일 뜻밖의 ‘홍명보 청문회’로 흘러갔다. 전날 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 ‘남아공전’ 여파 속에 여권 의원들이 잇따라 한국 축구와 홍명보 감독, 대한축구협회를 소환하면서다.

무소속 최혁진 의원은 이날 국회에서 열린 한 후보자 청문회에서 “우리가 청문회를 하느라 (어제) 축구를 안 본 것이 우리 수명을 몇 년 늘렸을지도 모르겠다”며 “축구협회 카르텔, 특정 대학 카르텔이 대한민국 축구를 다 망치고 있다는 얘기가 있다”고 말했다.

홍명보 한국 축구국가대표팀 감독. 연합뉴스

최 의원은 이어 “특정 대학에 들어가지 못하면 아무리 노력해도 국가대표가 되지 못하고, 국가대표가 설사 된다고 할지라도 벤치를 지키는 관행이 굳어졌다는 얘기가 나온 지 수십 년이 됐다”며 “왜 국민의 세금이 들어가는 곳에 이런 카르텔이 있어 국민의 마음을 멍들게 하나”라고 꼬집었다. 그러면서 “분명한 구조개혁이 필요한 시점”이라며 정부의 대응을 주문했다.

이에 한 후보자는 “축구협회 관련된 부분은 굳이 말씀드리지 않아도 온 국민이 굉장히 분노하고 있기 때문에 잘 해결될 것으로 생각한다”고 답했다.

한성숙 국무총리 후보자가 26일 여의도 국회에서 열린 국무총리 임명동의안 심사를 위한 인사청문회에 출석해 질의에 답하고 있다. 뉴시스

인사청문특별위원장인 더불어민주당 백혜련 의원도 웃으며 가세했다. 백 의원은 “오늘 우스갯소리로 한성숙 총리 후보자에 대한 인사청문회가 아니라 홍명보 감독에 대한 청문회를 해야 하는 것 아니냐는 얘기를 들었다”고 말했다.

민주당 박선원 의원은 한 후보자를 향해 “히딩크 (감독)처럼 되달라”고 당부했다. 박 의원은 “선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 거스 히딩크 감독이 낫겠다고 한다”며 “총리 후보자는 일반 관료나 우리가 흔히 본 교수 출신이 아닌 히딩크라서 대통령이 발탁했다”고 말했다.

박 의원은 이어 관료 조직을 축구팀에 빗대며 “관료사회가 정말 끈끈하고 뚫기 쉽지 않아서, 한 후보자가 아는 만큼만 대답하고 지시한 것의 30%만 이행한다”며 “그런 점을 잘 보시고 모든 선수를 구석구석, 운동장 공간에 다 활용한 히딩크 감독이 돼 주기 바란다”고 말했다.