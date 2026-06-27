박관열 광주시장 당선인, ‘유아 교육·돌봄·놀이’ 융합한 ‘광주형 체험 모델’ 띄운다

아이바른성장센터·중앙공원 현장 점검…경안초 부지 유아 체험교육원과 연계안 검토

자연과 생태 자원 결합한 당일 통합 프로그램 구상…경기도교육청과 협력 기반 모색

박 당선인 “교육·돌봄·놀이 어우러진 환경 조성해 ‘아이 키우기 좋은 광주’ 만들 것”

박관열 경기 광주시장 당선인이 취임을 앞두고 지역의 미래인 어린이들을 위해 교육과 돌봄, 놀이를 하나로 묶는 ‘광주형 융합 체험·교육 모델’ 구축에 시동을 걸었다.

광주시는 박 당선인이 아이바른성장센터와 중앙공원을 잇달아 방문해 현장 점검을 마치고, 경안초등학교 부지에 조성될 가칭 ‘동부권 유아 체험교육원’과 연계한 프로그램 운영안을 집중 검토했다고 25일 밝혔다.

박관열 광주시장 당선인이 아이바른성장센터를 둘러보고 있다. 경기 광주시 제공

이번 방문에는 박 당선인을 비롯해 인수위원회 격인 직통복지교육분과장과 시청 관계 공무원들이 동행했다.

박 당선인은 먼저 아이바른성장센터를 찾아 층별 공간 구성과 운영 방향을 확인했다. 이어 도심 속 생태 자원인 중앙공원으로 자리를 옮겨 전망쉼터와 가족의 숲, 숲바람마당 등을 차례로 둘러보며 자연과 교육을 결합한 숲 체험 행사의 접목 가능성을 타진했다.

현장에서 논의된 핵심 구상은 ‘원스톱 어린이 1일 체험 마당’이다. 기존의 아이바른성장센터와 자연 친화적인 중앙공원, 향후 건립될 유아 체험교육원을 하나의 벨트로 묶어, 지역 어린이들이 하루 동안 자연 속에서 뛰놀며 학습과 놀이를 동시에 경험할 수 있는 동선을 짜겠다는 복안이다.

시는 이를 위해 정책 파트너인 경기도교육청과의 유기적 협력 방안도 함께 검토 중이다. 아울러 수혜 대상을 영유아에서 초등학생과 가족 단위까지 참여할 수 있도록 확대하고, 광주가 가진 풍부한 문화·생태 자원을 융합한 고유의 특화 콘텐츠를 발굴하겠다는 계획도 공유했다.

박 당선인은 “유아 체험 시설과 중앙공원, 아이바른성장센터가 씨줄과 날줄처럼 유기적으로 연계되면 아이들이 삭막한 도심을 벗어나 자연 속에서 건강하게 성장할 수 있는 복합 공간이 될 것”이라며 “부모와 아이 모두가 행복한 ‘아이 키우기 좋은 광주시’를 만들겠다”고 말했다.