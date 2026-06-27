'쇼핑왕' 산다라박 "신발만 1000켤레…밥 굶어도 사야 된다고"

그룹 투애니원 산다라박이 쇼핑 마니아다운 면모를 드러냈다.

26일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 산다라박이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 산다라박은 '요즘도 쇼핑을 즐기냐'는 질문에 "사생활 포기하고 한 게 쇼핑밖에 없다. 연애도 안 했고, 술 마시지도 않고, 놀러 가지도 않고 유일하게 즐긴 게 쇼핑"이라고 말했다.

이에 조현아는 "언니 옷장을 옛날부터 TV에서 진짜 많이 봤는데 힙합 그 자체다. 사람이 사는 것도 완전 갱스터"라고 감탄했다.

산다라박은 "처음부터 조기교육이 중요한데 연습생 때부터 YG에서 지누션 오빠들이 한 말이 있다. '다라야, 밥은 굶어도 신발은 사야 된다'고 했다"고 회상했다.

그러면서 "내가 지금 농구 프로그램을 하는데 서장훈 오빠가 '운동화 모으니?'라고 하더라. 그래서 이 일화를 말씀드렸다. 신발로만 보면 농구 제일 잘 하는 사람"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

'신발이 몇 켤레 정도 있느냐'는 질문에 산다라박은 "1000켤레는 있는 것 같다. 방도 4개인데 다 옷방"이라고 답해 놀라움을 자아냈다.

조현아는 "진짜 멋있다. 독보적으로 멋있다"고 감탄했고, 산다라박은 "한번 사는 인생이지 않냐. 이게 생각하기 나름인데 좋게 생각해줘서 고맙다"고 했다.

<뉴시스>