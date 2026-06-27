장기하, '18살 연하' 윤가이와 열애…'SNL 코리아' 인연

가수 장기하와 배우 윤가이가 열애 중이다.

장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니는 27일 "두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다"고 밝혔다.

윤가이의 소속사 위엔터테인먼트도 이날 두 사람의 열애 사실을 인정했다.

두 사람은 지난 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌4를 통해 인연을 맺었다.

연예계 선후배로 지내다 음악과 영화 등 공통 관심사를 바탕으로 연인이 됐다. 교제 기간은 2년 이상이다.

1982년생 장기하는 2003년 밴드 '눈뜨고코베인'으로 데뷔해 2005년 밴드 '청년실업', 2008년 밴드 '장기하와 얼굴들'을 결성했다. 2018년 팀 해체 이후 솔로로 활동 중이다. 영화 '밀수'와 '베테랑2'의 음악감독을 맡기도 했다. 시트콤 '감자별 2013QR3', 영화 '바이러스' 등을 통해 배우로도 활약했다.

2000년생인 윤가이는 2019년 영화 '선희와 슬기'로 데뷔해 'SNL 코리아'로 이름을 알렸다. 드라마 '나의 완벽한 비서', '언더커버 하이스쿨', '레이디 두아' 등에 출연했다.

<뉴시스>