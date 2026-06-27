손담비가 건강을 챙기는 방법...‘태도’가 중요해

가수 겸 배우 손담비가 출산 후 몸매 관리뿐만 아니라 건강을 위한 생활 습관을 공개하며 관심을 모으고 있다.

가수 겸 배우 손담비가 출산 후 몸매 관리뿐만 아니라 건강을 위한 생활 습관을 공개했다. 담비손

손담비는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘담비손’을 통해 일상 속 건강 관리법을 담은 브이로그 영상을 공개했다. 영상에서는 운동부터 영양제 섭취, 피부 관리까지 자신이 꾸준히 실천하고 있는 ‘웰니스 루틴’을 소개하며 출산 후 달라진 생활 방식에 대해 이야기했다.

그는 과거에는 영양제의 필요성을 크게 느끼지 못했지만, 시간이 지나면서 꾸준히 관리하는 것의 중요성을 알게 됐다고 밝혔다. 손담비는 “영양제의 효능을 어렸을 땐 잘 몰랐는데 좀 꾸준히 먹는다”며 이제는 습관처럼 영양제를 챙겨먹는 일상을 공개했다.

공개된 영상 속에서 손담비는 아침 공복에 버터를 넣은 커피를 마신 뒤 운동을 진행한다고 밝혔다. 이후 식사를 하고 나서는 여러 영양제를 챙기는 자신만의 관리 방식을 소개했다.

손담비는 내면의 건강을 챙기는 ‘이너뷰티’에 도 집중하고 있다고 말했다. 그는 먹고 싶은 음식을 무조건 제한하기보다는 스트레스를 받지 않는 선에서 즐기고, 대신 운동과 영양 관리에 더 많은 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.

그는 “제가 출산 후 제가 가장 먼저 바꾼 것이 있다면 바로 ‘건강을 대하는 태도’이다”고 영상 설명을 덧붙였다.

마지막으로 손담비는 자신의 건강 관리 철학에 누리꾼들의 많은 관심이 이어지고 있다. 해당 영상에 “예쁘고 운동 다이어트 자기관리 대단하다”, “뭐든 열심히 하는 거 멋지다”, “같이 건강 챙기자”는 등의 댓글을 볼 수 있다.