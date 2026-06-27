오늘(27일) 0시부터 150원 인하, 전국 주유소 기름값 1800원대

서울의 한 주유소 모습.. 뉴시스

정부가 27일 0시부터 적용되는 7차 석유 최고가격을 리터(L)당 150원 인하한다. 산업통상부는 앞선 26일 “토요일(27일) 0시부터 적용될 7차 석유 최고가격을 L당 150원 인하하기로 결정했다”고 밝혔다.

이로써 7차 석유 최고가격은 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 각각 지정됐다.

석유 최고가격은 정유사가 주유소에 넘기는 공급가격에 상한선을 두는 것이다. 주유소는 여기에 세금, 유통비, 마진 등을 더해 최종 소비자 가격을 정한다.

지난 3월 13일 제도 시행 이후 같은 달 27일 2차 조정 때 유종별로 L당 210원씩 상향 조정된 최고가격은 이후 6차까지 4회 연속 동결됐다.

정부가 제도 도입 이후 첫 인하 카드를 꺼낸 것은 국제유가가 중동 전쟁 이전 수준으로 안정화됐기 때문이다.

최근 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명 이후 호르무즈 해협의 유조선 통항이 늘어나는 등 중동발 공급 우려가 크게 해소됐다.

정부는 무엇보다 국내 물가 안정을 최우선 과제로 삼고 이번 조치를 단행했다. 서민 경제에 가장 직접적인 영향을 미치는 기름값부터 선제적으로 떨어뜨려 물가 상승 압력을 낮추겠다는 것이다.

다만 이번 인하 조치가 주유소 판매 가격에 반영되기까지는 다소 시차가 발생할 것으로 보인다.

주유소들이 통상 2∼3주 간격으로 제품을 공급받아 전 단계의 비싼 재고가 먼저 소진돼야만 가격을 내릴 수 있는 구조이기 때문이다.

주유소 판매가 하락까지 최대 3주 시차가 발생할 수 있다.

정부는 의도적인 지연 행위를 차단하고 국민들이 최고가격 인하 효과를 신속히 체감할 수 있도록 주유소에 대해 집중 단속에 나서기로 했다.

산업부 관계자는 “정부, 소비자 단체, 공공기관 등이 합동으로 전국 1만여 개 주유소의 가격과 물량을 집중 모니터링하면서 ‘범부처 시장점검단’을 통한 고강도 현장점검을 시행해 불법행위 주유소를 적발하고, 엄정하게 조치해나갈 예정”이라고 밝혔다.