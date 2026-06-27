‘모닝커피, 빈속엔 피하세요’…언제 마셔야 좋을까

빈 속에 마시는 모닝커피는 위 건강에 오히려 해가 될 수 있어 적절한 시간에 마시는 것이 중요하다. 생성형 AI로 만든 이미지

출근 후 모닝커피를 습관처럼 마시는 직장인이 적지 않다. ‘커피는 직장인의 친구’라는 말이 있을 정도다. 커피에 든 카페인 성분이 각성 효과가 있어 졸음을 깨워주기 때문이다.

커피는 항산화 성분이 풍부하고 간암 예방 등에 도움이 되지만 빈속에는 위 점막을 자극해 속쓰림이나 역류성 식도염 등을 유발할 수 있다는 지적이 나온다.

특히 아침에 출근하자마자 마시는 모닝커피는 위 건강에 오히려 해가 될 수 있어 적절한 시간에 마시는 것이 중요하다고 전문가는 조언한다.

빈속 모닝커피는 금물…위 점막 자극

아침에 일어나서 빈속에 커피를 마시는 것은 금물이다. 카페인 성분 때문에 빈속에도 진한 커피를 즐기는 이들이 많은데 이는 위 점막에 좋지 않은 영향을 줄 수 있다.

잠을 자는 동안 장시간 공복 상태가 계속되기 때문에 기상 직후에는 위 점막이 민감한 상태다. 이때 커피를 마시게 되면 카페인 성분이 위산 분비를 촉진하고 위벽을 자극하면서 속쓰림과 소화불량을 유발한다. 이를 습관적으로 반복하면 역류성 식도염과 위염, 위궤양 등을 불러올 수 있어 주의해야 한다.

여기에 더해 공복 상태에서 커피를 마시면 카페인 흡수 속도가 빨라져 심장이 두근거리거나 두통을 유발할 수도 있다.

따라서 기상 직후에는 커피를 바로 마시기보다는 먼저 미지근한 물 한잔을 마시고 식사를 충분히 한 뒤에 마시는 것이 좋다고 의료계는 조언한다. 식사 후 커피를 마시면 위 자극을 줄이면서 커피의 장점을 누릴 수 있다는 것이다.

커피뿐 아니라 녹차와 홍차, 에너지음료, 콜라 등에도 카페인이 들어 있어 늦은 시간에는 함께 섭취를 줄이는 것이 좋다. 게티이미지뱅크

저녁·밤에 커피는 금물…잠 못 잘수도

커피를 늦은 저녁이나 밤에 마시는 것도 금물이다. 특히 불면증이 있는 사람은 가급적 피하는 것이 좋다.

커피 속 카페인이 뇌에서 졸음을 유발하는 물질인 ‘아데노신’의 활동을 방해해 각성 상태를 만들기 때문이다. 카페인은 깊은 수면을 방해해 다음 날 피로감을 남길 수 있다.

전문가는 오후 2시 이후에는 커피를 마시지 않는 것이 좋다고 권고한다. 카페인의 반감기가 개인차는 있지만 약 5~6시간 정도이기 때문이다.

만약 저녁과 밤에도 커피를 즐기고 싶다면 일반 커피가 아닌 카페인 함량이 낮은 디카페인 커피를 선택하는 것도 방법이라고 조언한다.

다만 카페인은 커피뿐 아니라 초콜릿과 녹차·홍차, 에너지음료, 콜라 등에도 들어 있어 하루 총 카페인 섭취량이 과도해지지 않도록 주의해야 한다.

저녁과 밤에도 커피를 즐기고 싶다면 일반 커피가 아닌 카페인 함량이 낮은 디카페인 커피를 마시는 게 좋다. 게티이미지뱅크

커피엔 항산화 효과…간암 예방·당뇨병 위험↓

여러 연구에서는 커피가 간 염증을 줄이고 간경변과 간암 발생 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며, 제2형 당뇨병과 심혈관질환 위험 감소에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고됐다.

또한 카페인은 신진대사를 촉진하고 지방 대사를 돕는 효과가 있어 체중 관리에 일부 도움이 될 수 있는 것으로 알려졌다.

다만 설탕이나 시럽, 휘핑크림 등이 많이 들어간 커피 음료는 열량이 높아 오히려 체중 증가로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

식품의약품안전처는 성인의 하루 카페인 권고량을 400㎎ 이하(커피 약 3~4잔)로 권고하고 있다. 임산부는 300㎎ 이하로 섭취를 제한하는 것이 권장된다.

결국 커피는 건강에 도움이 될 수 있지만 언제, 얼마나, 어떤 형태로 마시느냐에 따라 효과가 달라질 수 있다.

의료계는 커피의 건강 효과를 제대로 누리려면 빈속과 늦은 밤은 피하고, 식사 후 오전 시간대에 적정량을 마시는 것이 바람직하다고 조언한다.