장기하·윤가이 열애 공식화…호감에서 연인으로 발전한 SNL 코리아의 인연

가수 장기하와 배우 윤가이. 사진=뉴시스

가수 장기하와 배우 윤가이가 연인 관계를 공식적으로 인정했다. 양측 소속사는 27일 교제 사실을 발표했다. 두 사람의 인연은 2023년 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’ 시즌4에서 시작됐다. 이후 2년 가까이 만남을 이어오며 사랑을 키운 것으로 확인됐다.

◆ 양측 소속사 교제 사실 동시 확인

장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니는 두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다고 입장을 냈다. 아울러 2년여간 예쁘게 사랑을 키워오고 있다고 설명했다.

윤가이의 소속사 위엔터테인먼트 역시 두 사람의 교제 사실을 숨기지 않았다. 이들의 나이 차이는 세는 나이 기준으로 18세다.

장기하는 1982년생으로 만 44세다. 윤가이는 2000년생으로 만 25세다. 만 나이를 기준으로 적용하면 두 사람의 나이 차이는 19세로 벌어진다.

◆ SNL 코리아 무대가 이어준 공감대

이들의 첫 만남은 2023년 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’ 시즌4 무대였다. 당시 장기하는 프로그램 호스트로 출연했다.

윤가이는 고정 크루 멤버로 활약 중이었다. 두 사람은 연예계 선후배로 첫인사를 나눴다. 이후 음악과 영화 등 다양한 문화적 공감대를 형성하며 급격히 가까워졌다.

이러한 공통 관심사는 두 사람이 단순한 동료를 넘어 연인으로 발전하는 핵심적인 계기가 되었다.

◆ 인디 음악계 상징 장기하의 궤적

장기하는 2002년 밴드 눈뜨고코베인에서 드러머로 대중음악계에 발을 들였다. 이후 밴드 청년실업을 거쳐 2008년 장기하와 얼굴들을 결성했다.

이 밴드는 독창적인 음악성으로 대중의 큰 반향을 일으켰다. 장기하와 얼굴들은 2018년 공식 해체했다. 현재 장기하는 솔로 싱어송라이터로 독자적인 음악 세계를 구축하고 있다.

그는 음악에만 머물지 않고 연기 영역도 개척했다. 드라마 ‘감자별 2013QR3’와 영화 ‘바이러스’ 등에 출연하며 배우로서의 가능성도 입증했다.

◆ 떠오르는 신예 윤가이의 행보

윤가이는 2019년 영화 ‘선희와 슬기’를 통해 스크린에 데뷔했다.

대중에게 본격적으로 얼굴을 알린 시점은 2023년 ‘SNL 코리아’ 시즌4 크루 합류부터다.

특유의 캐릭터 소화력으로 단숨에 이목을 사로잡았다. 이후 드라마 ‘메리 킬즈 피플’과 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’에 연달아 출연하며 활동 반경을 넓히고 있다.