문세윤, '1박2일' 멤버들 작심 비판…"전부 실망스럽다"

코미디언 문세윤이 '1박2일' 멤버들에게 쓴소리를 한다.

28일 오후 6시10분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '1박 2일 시즌4'에서는 전남 완도군에서 펼쳐지는 '무인도 체크인' 두 번째 이야기가 공개된다.

무인도에서 하룻밤을 보내게 된 멤버들은 조기 탈출자를 뽑기 위한 자체 선거를 진행한다. 가장 많은 표를 받은 멤버는 원하는 짝꿍 1명과 함께 무인도를 벗어날 수 있다.

입후보한 멤버들은 각자의 공약을 내세우며 유세에 나선다. 이 과정에서 문세윤은 심각한 표정으로 멤버들을 향해 작심 발언을 한다.

문세윤은 "여러분 전부 실망스럽다. 왜 이렇게 '1박 2일' 녹화만 하면 '고생이다' '허리가 아프다' '아파 죽겠다' 이런 얘기만 하느냐"고 말한다.

28일 오후 6시 10분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '1박 2일 시즌4'에서는 전남 완도군에서 펼쳐지는 '무인도 체크인' 두 번째 이야기가 공개된다. KBS 제공

멤버들은 서로를 향해 "사퇴하세요!"라고 외치며 선거 운동을 이어간다. 물밑 협상을 통해 단일화를 시도하는 등 무인도 조기 탈출을 두고 경쟁을 벌인다.

이날 방송에서는 저녁 식사를 건 OB 팀과 YB 팀의 갯벌 대결도 공개된다. OB 팀은 김종민, 문세윤, 이용진으로 구성됐고, YB 팀은 이준, 딘딘, 이기택으로 구성됐다. 두 팀은 진흙 범벅이 된 채 승부를 펼친다.

앞서 "3년 후 기택이의 시대가 올 것"이라며 새 멤버 이기택을 칭찬했던 김종민은 이날 "넌 쥐똥이야"라고 말하며 태도를 바꾼다.

<뉴시스>