‘하루 7~8시간 자야 한다?’…27만명 수면 데이터가 바꾼 상식

국내외 공동 연구팀 “모든 사람에 통하는 ‘올바른 수면시간’ 없어”

“40대, 가장 잠 부족한 연령…‘나이 들면 잠 줄어든다’와 다른 결과”

스마트워치 사용자들의 실제 수면 데이터를 분석한 역대 최대 규모의 웨어러블 연구에서 사람마다 필요한 수면 시간이 크게 다르다는 사실이 새롭게 확인됐다. 생성형 AI로 만든 이미지

우리는 보통 하루 7~8시간이 적정 수면시간으로 알려져 있지만, 사람마다 필요한 수면시간은 크게 다를 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

이 연구는 또 잠이 가장 부족한 연령대가 40대라는 점을 확인, ‘나이가 들면 잠이 줄어든다’는 기존 인식과 다른 결과를 보여줬다.

성신여대·삼성서울병원·삼성전자·하버드대 의대 공동 연구팀은 국제학술지 ‘수면’(SLEEP) 최신호를 통해 사람마다 필요한 수면 시간이 크게 다르다는 내용의 연구 논문을 발표했다.

모든 사람에 적용되는 ‘정답 수면시간’은 없다

연구팀은 웨어러블 기기를 착용한 미국 성인 27만4128명의 수면 데이터를 장기간 분석했다. 이번 연구에는 삼성전자의 갤럭시 워치에서 수집된 데이터가 활용됐다.

이번 연구는 동일한 알고리즘이 탑재된 웨어러블 기기로 수십만명의 실제 수면 패턴을 분석했다는 점이 특징이다.

연구팀은 이번 결과가 획일적인 권장 수면시간 개념을 다시 생각해볼 필요가 있음을 보여준다고 설명했다.

분석 결과, 실제로 전체 평균 수면 시간은 7시간 34분이었지만 전체 참가자의 수면 시간 10∼90백분위 범위는 6시간 30분에서 최대 9시간까지 나타나는 등 개인별 차이가 매우 컸다.

건강한 성인 사이에서도 하루 수면 시간은 2시간 이상 차이가 났다.

연구팀은 이 같은 결과를 근거로 수면 시간이 지극히 개인적이며, 모든 사람에게 적용되는 단 하나의 ‘정답 수면시간’은 존재하지 않는다고 결론 내렸다. 중요한 것은 고정화된 수면 시간이 아니라 자신의 몸이 보내는 회복 신호일 수 있다는 얘기다.

논문의 교신저자인 서수연 성신여대 심리학과 교수는 “일반적으로 하루 7∼8시간 수면이 권장되지만, 빅데이터 분석 결과 모든 사람에게 적용되는 단 하나의 ‘올바른’ 수면 시간은 존재하지 않는다는 것을 알 수 있었다”면서 “특정 숫자에 집착하기보다 스스로 충분히 쉬었는지, 낮 동안 제대로 기능하고 있는지를 살펴보는 게 더 중요하다”고 말했다.

건강한 성인 사이에서도 하루 수면 시간은 2시간 이상 차이가 났다. 게티이미지뱅크

‘나이 들면 잠 줄어든다’?…기존 인식과 달라

또한 이 연구는 보통 ‘나이가 들면 잠이 줄어든다’는 인식에 대해서도 다른 결과를 보여줬다.

미국인 중 잠이 가장 부족한 연령대는 노년층이 아니라 40대였다. 40∼49세의 평균 수면 시간은 7시간 32분으로 전 연령대 가운데 가장 짧았다. 특히 이 연령층의 25.1%는 하루 7시간도 채 자지 못했다.

40대는 평일 부족한 잠을 주말에 몰아서 자는 경향도 가장 강했다. 평일 대비 주말 수면 시간이 평균 34분 늘어나 전 연령대 가운데 증가 폭이 가장 컸다.

연구팀은 직장 업무와 자녀 양육, 부모 돌봄이 동시에 겹치는 중년기의 현실이 ‘만성 수면부채’를 만든 결과라고 분석했다.

반면 60∼69세의 평균 수면 시간은 7시간 45분으로 가장 길었다.

전체적으로는 젊은 층과 노년층의 수면 시간이 길고 중년층에서 가장 짧아지는 ‘U자형 패턴’이 관찰됐다. 성별로는 여성이 모든 연령대에서 남성보다 평균 18분 정도 더 오래 자는 것으로 조사됐다.

이번 연구에서는 '나이가 들면 잠이 줄어든다'는 기존 인식과 다른 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

개인 맞춤형 수면 관리 기준 마련에 도움될 것

이번 연구는 스마트워치 같은 소비자용 웨어러블 기기가 단순 건강관리 도구를 넘어 실제 의학 연구 플랫폼으로 진화하고 있다는 점에서도 의미가 크다.

연구에 활용된 웨어러블 기기의 수면 측정값은 병원 수면다원검사와 비교해 평균 오차가 10분 미만으로 평가됐다.

연구팀은 이번 결과가 향후 개인 맞춤형 수면 관리 기준 마련에도 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

하버드의대 수면의학 전문가인 에릭 저우 교수는 “이번 연구에서 제시한 수면 기준 분포는 앞으로 의사가 환자와 상담할 때나 공중보건 수면 권고안을 만들 때 실질적인 참고 기준이 될 수 있다”고 평가했다.