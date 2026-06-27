폭염보다 무서운 ‘여름 불청객’…고온다습한 날씨가 ‘돌발성 난청’ 부른다

여름철 고온다습한 날씨가 귀 건강을 위협하는 ‘돌발성 난청’의 주범이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
강동경희대학교병원 한방안이비인후피부과 김민희 교수팀은 2007년부터 2019년까지 12년간 약 36만 건의 건강보험 빅데이터를 분석한 결과, 기온과 습도 등 기상 요인이 돌발성 난청 발병에 밀접한 영향을 미친다는 사실을 국내 최초로 확인했다고 밝혔다.
연구 결과에 따르면 돌발성 난청 발생률은 겨울에 가장 낮고 여름에 가장 높은 것으로 나타났다. 특히 온도·습도·강수량을 종합 분석했을 때 이 세 가지 요소가 동시에 나타나는 고온·고습·강수 환경에서 발병 위험이 가장 컸다. 김 교수는 이를 두고 계절 변화가 뚜렷한 ‘한국형 여름’ 기후가 발병 위험을 높이는 요인이라고 분석했다.
연구팀은 고온다습한 환경에서의 탈수 현상으로 혈액 점도가 높아지거나 열 스트레스로 인한 혈관 기능 변화가 청각을 담당하는 달팽이관의 미세혈관에 혈류 공급 장애를 일으킬 가능성에 주목했다.
돌발성 난청은 특별한 전조증상 없이 발생하므로 ▲한쪽 귀가 갑자기 먹먹하거나 들리지 않을 때 ▲갑작스러운 이명이나 어지럼증이 동반될 때 ▲소리가 왜곡되어 들릴 때는 즉시 병원을 찾아야 한다. 특히 발병 후 2주 이내에 치료를 시작해야 청력 회복 가능성이 높다.
일반적으로는 스테로이드 복용이나 고실 내 주사 등을 통한 초기 표준치료를 시행한다. 연구팀은 초기 스테로이드 치료로 청력 회복이 더딘 환자들의 경우, 침·뜸·한약 등 통합적인 한의학적 치료를 병행했을 때 청력 및 어음명료도가 유의미하게 상승했다는 연구결과도 지속적으로 보고되고 있다고 덧붙였다.
김민희 교수는 “돌발성 난청은 단순한 국소 귀 질환이 아닌 전신적인 혈류 및 환경 스트레스와 연관된 질환으로 이해해야 한다”며 “초기 치료 후 회복이 충분하지 않은 경우에도 귀 자체의 치료에만 머무르기보다 몸 전체의 균형을 잡는 통합적인 치료 접근을 고려할 필요가 있다”고 강조했다.
한편 이번 연구 결과는 이비인후과 분야 국제학술지 ‘후두경(The Laryngoscope)’ 최신호에 게재되었다.