이재원, 건강식품 사업 대박 이후 중단 상태…왜?

그룹 H.O.T. 출신 이재원의 건강식품 사업이 사실상 중단된 것으로 알려졌다.

27일 현재 이재원이 제품을 판매하던 공식 홈페이지는 운영이 종료된 상태다.

이재원. tvN '프리한 닥터' 캡처

제품을 판매하던 공식 온라인몰과 주요 오픈마켓에서는 더 이상 구매가 불가능하며, 위탁 판매를 맡았던 온라인 스토어 역시 재고 소진 이후 운영을 종료한 것으로 전해졌다.

이재원은 지난 2023년 그룹 플릭스 멤버 크리스와 함께 석류 콜라겐 건강식품을 출시했다. 당시 제품은 론칭 2주 만에 누적 판매량 7만5000개를 기록해 큰 관심을 모았고, 일본과 중국, 미국, 말레이시아 등 해외 시장에도 진출했다.

같은 해 tvN '프리한 닥터'에 출연한 이재원은 건강식품 사업 현장을 직접 공개하기도 했다.

이재원은 "현재 가장 집중하고 있는 일이 건강식품 사업"이라고 밝히며 직원들과 함께 출고 작업을 점검했고, 팬들에게 발송되는 제품마다 직접 사인을 남기는 모습으로 화제를 모았다.

그러나 현재 제품 판매는 물론 유통도 사실상 멈춘 상태이며, 기존 판매 페이지에는 운영 종료 안내만 남아 있다. 제품 홍보를 위해 운영됐던 공식 홈페이지 역시 2023년 9월 이후 새로운 게시물이 올라오지 않고 있다.

팬들은 "사업을 정리한 것 아니냐", "갑자기 판매가 모두 중단된 이유가 궁금하다", "공식 설명이 있었으면 좋겠다" "사업을 정리한 것이면 아쉽다" 등의 반응을 보였다.

이재원은 솔로 활동과 함께 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞아 완전체 활동에도 참여하며 팬들과 만나고 있다.

<뉴시스>