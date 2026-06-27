‘경우의 수’ 늪에 빠진 홍명보호…32강행 ‘풍전등화’

3위 경쟁 '8위' 추락

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.

자력 진출의 마지노선이 무너진 대한민국 축구대표팀이 타의에 의해 운명이 결정되는 ‘경우의 수’라는 엄정한 심판대 위에 섰다. 홍명보호는 다른 조의 경기 결과가 요동칠 때마다 낭떠러지 끝으로 한 걸음씩 내몰리는 형국이다.

27일(한국시간) 펼쳐진 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 다른 조 최종전 결과에 따라, 홍명보 감독이 이끄는 한국은 조 3위 팀 간 성적 경쟁에서 8위로 추락하며 32강 진출을 장담할 수 없는 살얼음판을 걷게 됐다.

이번 북중미 월드컵은 본선 진출국이 48개국으로 확대되면서 12개 조의 1·2위 24개 팀과 각 조 3위 12개 팀 중 성적이 우수한 상위 8개 팀이 32강 토너먼트 티켓을 거머쥐는 방식으로 치러진다.

A조에서 1승 2패(승점 3·골 득실 -1)를 기록하며 조 3위에 머문 한국은 당초 3위 그룹 내 중위권을 유지했으나, 연이은 악재에 속수무책으로 순위를 내줬다.

가장 뼈아픈 치명타는 I조와 G조에서 날아들었다. I조의 세네갈은 이라크를 상대로 5-0의 가공할 득점포를 가동하며 3위 경쟁의 판도를 뒤흔들었다.

조별리그 1승 2패로 한국과 승점(3점)은 같아졌으나, 압도적인 다득점을 바탕으로 골 득실을 +2까지 끌어올리며 단숨에 5위로 수직 상승했다.

여기에 G조의 이란마저 이집트와 1-1 무승부를 거두며 한국의 목덜미를 잡았다.

3무(승점 3)로 조별리그를 마감한 이란은 골 득실 0을 기록, 한국(-1)을 득실차 한 골 차이로 제치고 7위로 올라섰다.

그 결과 한국은 32강 진출의 마지노선인 8위까지 밀려나는 수모를 겪었다.

현재 조별리그 일정을 모두 마친 3위 팀 중 한국보다 순위가 확연히 낮은 국가는 스코틀랜드(C조·승점 3·골 득실 -3)와 우루과이(H조·승점 2)뿐이다.

이제 한국의 운명은 28일 열리는 J, K, L조의 조별리그 최종전 결과에 온전히 내맡겨졌다.

알제리(J조), 콩고민주공화국(K조), 크로아티아(L조) 등 아직 3차전을 치르지 않은 3위권 국가들 중 단 한 팀이라도 승점을 추가하거나 득실차를 극복하며 치고 올라온다면, 한국은 즉시 8위 밖으로 밀려나며 짐을 싸야 한다.

초반 체코전 2-1 승리의 기세를 이어가지 못하고 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 무릎을 꿇은 대가가 서늘한 비수가 되어 돌아온 결과다.