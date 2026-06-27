최고 기온 45도, 서유럽 강타 ‘오메가 열돔’…한국은 괜찮나?

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

서유럽 대륙을 펄펄 끓는 가마솥으로 전락시킨 ‘오메가 열돔(Omega Block)’의 공포가 올여름 한반도 상공에도 짙은 불길함을 드리우고 있다.

거대한 기압 장벽이 대기의 흐름을 옭아매며 치명적인 폭염을 가두는 서유럽의 기후 재난은, 평년을 상회하는 찜통더위로, 조만간 한국에 진입할 더위의 예고편으로 불린다.

27일 기상청이 발표한 ‘2026년 6~8월 3개월 전망’에 따르면, 6월과 7월 평균기온이 평년치를 웃돌 확률은 60%에 달하며 8월 역시 50%의 높은 확률로 가혹한 폭염이 점쳐진다.

지구촌을 동시다발적으로 강타한 이 극단적 열기의 기저에는 전 지구적 대기 순환의 병목 현상과 해양의 이상 고수온이 똬리를 틀고 있다.

서유럽이 기압계가 ‘오메가(Ω)’ 형태로 정체되며 열기를 가두는 덫에 빠졌다면, 한반도는 북태평양과 북인도양의 비정상적인 해수면 온도 상승이 쏘아 올린 연쇄 작용의 직격탄을 맞을 가능성이 있다.

펄펄 끓는 바다가 남쪽의 다습한 열대 공기를 쉴 새 없이 밀어 올리는 가운데, 북대서양의 ‘양의 삼극자’ 패턴이 우리나라 동쪽의 고기압성 순환을 비대하게 키워 한반도 상공에 서유럽 열돔 못지않은 거대한 ‘열기의 감옥’을 구축할 수 있기 때문이다.

가장 치명적인 위협은 서유럽을 덮친 건조한 열돔과 달리, 한반도의 폭염은 끈적한 수증기를 잔뜩 머금은 ‘습식 사우나’ 형태로 발현될 수 있다는 점이다.

대기 중 폭증한 수증기는 도심 열섬 현상과 결합해 한낮의 열기를 밤까지 고스란히 연장시키며, 생존을 위협하는 수준의 열대야를 극대화한다.

단순 기온 상승을 넘어 습도가 결합된 체감온도의 급증은 야간 온열질환의 시한폭탄과 같다.

여기에 더해 엘니뇨 전환 변수까지 겹쳐 올여름 한반도는 혹독한 기후 위기에 처할 수 있다는 전망도 나온다.