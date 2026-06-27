국힘 "李대통령 '현금살포'추경 군불"…與 "때맞춰 내리면 단비"

여야, 李대통령 "추경할지 모르나 GPU 더 필요" 발언 놓고 공방

여야는 이재명 대통령이 '미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의'에서 "추가경정예산(추경)을 하게 될지 모르겠으나 그래픽처리장치(GPU)는 점점 더 대규모로 필요할 것"이라고 발언한 것을 두고 공방을 벌였다.

이재명 대통령이 지난 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박성훈 수석대변인은 27일 논평을 통해 "이 대통령이 2차 추경 편성을 시사하며 AI를 앞세운 '현금 살포 추경' 군불 때기에 나섰다"면서 "인공지능(AI)마저 또 하나의 추경 명분으로 소비하려 한다"고 비판했다.



그는 "일시적인 초과 세수가 예상된다면 국가 채무를 줄이고 재정 건전성을 회복하는 데 쓰는 것이 상식"이라며 "하지만 이 대통령은 정치적 이익을 위해 재정을 퍼붓겠다는 발상에만 매몰돼 있다. 국가 재정이 이 대통령의 쌈짓돈이냐"고 반문했다.



이어 "지지율이 급락하자 국민 혈세를 뿌려 정치적 위기를 모면해 보겠다는 얄팍한 심산", "'돈 뿌리기'로 민심을 사보겠다는 추악한 꼼수"라고 비판했다.



그러면서 "인공지능(AI) 경쟁력은 일회성 추경이 아닌 장기적인 투자와 규제 혁신으로 만들어진다"고 강조했다.



이에 대해 더불어민주당 강준현 수석대변인은 논평에서 "정작 국민 혈세를 쌈짓돈으로 펑펑 써 온 것은 국민의힘 출신 윤석열이었다"고 비판했다.



그는 "여당이던 국민의힘과 윤석열 정권이 국민주권정부에 넘겨준 것은 방만한 재정 운용과 분식 회계로 숨겨 온 90조원대에 달하는 장부 외 채무와 탕진된 각종 기금의 청구서뿐이었다"고 주장했다.



그러면서 "혈세 운운하며 국가 재정을 걱정하는 척하지만 정작 국민 혈세인 세비 도둑질을 하는 건 국민의힘"이라고 지적하며 "지금 당장 국회 원 구성에 적극 나서길 촉구한다"고 말했다.



이 대통령의 추경 시사 발언에 대해서는 "추경 여부도 아직 결정된 바는 없다"면서도 "때맞춰 내리는 단비만큼 반가운 것은 없을 것"이라고 덧붙였다.

<연합>