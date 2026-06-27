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‘경우의 수’ 늪에 빠진 홍명보호…AI “한국 32강 진출, 스스로 할 수 있는 일 없어” 전망

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이동준 기자 blondie@segye.com
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인공지능, 클로드·제미나이 공동 전망
사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.
사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.

한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 여부가 ‘조 3위 경쟁’이라는 짙은 안갯속에 갇혔다.

 

남아프리카공화국에 0-1로 덜미를 잡혀 한국은 자력 진출의 동력을 잃었다. 홍명보호의 운명은 오는 28일(한국시간) 열리는 J·K·L조 최종전 결과에 온전히 맡겨졌다.

 

◆ ‘마지노선’에 걸린 한국

 

27일 세계일보가 지금 대표팀이 처한 상황 등을 종합해 인공지능(AI) 클로드(Claude)와 제미나이(Gemini)의 분석을 종합한 결과 “한국의 32강 진출은 스스로 할 수 있는 일이 없다”는 답이 돌아왔다.

 

한국은 A조에서 1승 2패(승점 3·골 득실 -1)로 조 3위에 머물러 있다.

 

48개국으로 늘어난 이번 대회는 12개 조 1·2위 24개 팀에 더해, 각 조 3위 12개 팀 가운데 성적이 우수한 8개 팀이 32강 토너먼트에 합류하는 방식으로 치러진다.

 

27일 I조 세네갈이 이라크를 5-0으로 대파해 한국과 같은 승점 3점에 골 득실을 +2까지 끌어올려 5위로 치솟았고, G조 이란마저 이집트와 1-1로 비기며 골 득실 0으로 한국을 제쳤다.

 

승점 2점에 그친 우루과이(H조)와 스코틀랜드(C조·승점 3·골 득실 -3)를 겨우 앞선 한국은 3위 그룹 7∼8위권(확인 필요)에서 아슬아슬한 줄타기를 하고 있다.

 

◆ 운명을 쥔 ‘J·K·L조’ 3위 경쟁

 

아직 3차전을 남겨둔 조는 J·K·L조 세 곳이다. 이들 조의 현재 3위 팀이 한국을 끌어내릴 변수다.

 

L조 크로아티아는 승점 3점에 골 득실 -1로 한국과 완전히 동률이다. 잉글랜드에 2-4로 졌으나 파나마를 1-0으로 잡아 한국과 같은 처지가 됐다.

인공지능 클로드가 생성한 이미지
인공지능 클로드가 생성한 이미지

클로드 분석에 따르면 크로아티아가 최종전에서 승리하거나 비기기만 해도 곧장 한국을 추월한다.

 

K조 콩고민주공화국은 승점 1점에 골 득실 -1이다. 포르투갈과 1-1로 비긴 뒤 콜롬비아에 0-1로 졌다. 그러나 최종전에서 승리하면 승점 4점으로 뛰어올라 단숨에 한국을 넘어선다.

 

J조 알제리는 승점 3점에 골 득실 -2로 한국을 바짝 뒤쫓고 있다. 알제리 역시 승점을 보태면 골 득실 싸움에서 한국을 위협할 수 있다.

 

◆ 클로드·제미나이 전망, 한국의 생존 조건은?

 

두 AI의 진단은 ‘한국이 더는 스스로 할 수 있는 일이 없다’는 데서 일치한다. 한국이 8위 안에 살아남으려면 이들 추격팀이 최종전에서 승점을 보태지 못하고 주저앉아야 한다.

 

먼저 클로드는 한국의 현재 순위가 핵심 변수라고 본다. 만약 한국이 8위라면 J·K·L조 3위 세 팀이 ‘모두’ 한국보다 뒤처져야 한다고 봤다.

 

제미나이는 ‘최소 두 개 조의 3위 팀이 패배해 골 득실 등에서 한국 뒤로 밀려나야만 극적인 32강 합류를 타진할 수 있다’고 분석했다.

 

결국 두 AI 모두 한국의 32강 진출 가능성을 ‘절반 이하의 살얼음판’으로 본 것이다.

 

크로아티아·콩고민주공화국·알제리가 최종전에서 승리나 무승부로 승점을 챙길 여지가 충분하기 때문이다.

 

다만 이 전망은 AI의 시나리오 분석으로, 실제 진출 여부는 28일 경기가 모두 끝난 뒤에야 확정된다.

 

◆ 스스로 자초한 벼랑 끝

 

한편 한국은 체코를 2-1로 꺾은 1차전의 기세를 잇지 못하고 멕시코와 남아프리카공화국에 각각 0-1로 무릎을 꿇은 대가를 치르고 있다.

 

두 차례의 1골 차 패배에서 단 한 골만 만회했더라도 한국이 자력으로 운명을 결정했을 것이라는 게 클로드의 분석으로, 골 득실 -1이 결국 8위 안팎의 운명을 가르는 분수령이 됐다.

 

차가운 통계표와 타국의 득실차에 명운을 맡긴 한국의 시선은 이제 그라운드가 아닌, 28일 J·K·L조 최종전이 펼쳐질 북중미의 다른 구장으로 초조하게 향하고 있다.

이동준 기자

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