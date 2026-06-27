한국 찾은 고이즈미 日방위상…"한일 방위 협력 깊어지는 계기"

한일 국방장관회담을 위해 한국을 찾은 고이즈미 신지로 일본 방위상이 “한일 간 방위 협력이 더욱 깊어지는 계기가 될 수 있도록 임하겠다”고 밝혔다.

27일 한국에 입국한 고이즈미 방위상은 서울 동작구 국립서울현충원 참배로 일정을 시작했다. 한국 도착 직후 그는 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “오늘과 내일, 한일 간 방위 협력이 더욱 깊어지는 계기가 될 수 있도록 업무에 임하겠다”고 설명했다.

고이즈미 신지로 일본 방위상이 27일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑에 참배하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

고이즈미 방위상은 이날 오후 안규백 국방부 장관과 함께 강원도 원주에 있는 공군 특수비행팀 블랙이글스 부대를 찾는다.

블랙이글스는 지난 1월 사우디아라비아에서 열리는 ‘국제 방위산업 전시회 2026’에 참가하는 길에 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에서 급유 지원을 받은 바 있다. 일본 항공자위대가 한국 공군 항공기에 급유 지원을 한 것은 처음이었다.

당시 일본 언론이 지원을 계기로 한일 당국이 급유 지원 정례화를 검토하고 있다고 보도하면서 이번 한일 장관의 블랙이글스 부대 동반 방문에 관심이 집중된다.

오는 28일 오전 한일 국방장관은 서울 국방부 청사에서 회담을 진행한다. 한일 당국은 이번 회담에서 국방교류 활성화 방안을 논의할 예정으로, 이날 고이즈미 방위상이 한·일 상호군수지원협정(ACSA)을 언급할지 주목된다.

상호군수지원협정은 유사시 탄약, 식량, 연료 등 군수 물자를 상호 지원할 수 있도록 하는 것으로, 협정 체결 시 일반 자위대 함정이나 수송기가 한반도 인근에 체류하거나 유사시 합법적으로 한반도에 진입할 수 있다는 점에서 우려가 제기됐다. 이에 국방부는 지난 1일 “해당 협정에 대해서는 고려하고 있지 않다”고 밝혔다.

일본 방위상이 양자회담을 위해 한국을 찾은 것은 2015년 이후 11년 만이다. 이번 방한은 지난 1월 안규백 국방부 장관의 방일에 이은 양국 국방장관 간 셔틀외교의 일환이다. 양국 방위상은 지난달 30일 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화)를 계기로 양자회담을 가지기도 했다.