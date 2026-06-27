‘여름이 왔다’…주말 맞아 해수욕장에 이른 피서객

부산·제주·강릉 등 전국 주요 해수욕장 속속 개장

캐리비안베이에도 물놀이객…문화공간도 ‘인기’

27일 강원 속초 해수욕장 일원이 피서객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

부산과 제주, 강릉 등 전국 주요 해수욕장이 속속 개장한 가운데 주말을 맞아 이른 피서객들의 발길이 이어졌다. 예년보다 이른 무더위에 바다를 찾는 시민들이 늘면서 전국 해변은 한여름 분위기를 조금씩 되찾는 모습이었다.

아직 성수기가 아니어서 인산인해를 이루는 분위기는 아니었지만 전국 곳곳의 백사장에는 관광객들이 삼삼오오 모여 바다에 뛰어들거나 백사장에서 바다멍(바다를 멍하게 바라보는 행위)을 즐기는 모습이 보였다.

지난 26일 정식 개장한 부산 해운대해수욕장과 송정해수욕장은 개장 후 첫 주말을 맞아 여름 바다를 기다려온 시민과 관광객들을 맞이했다.

구름이 다소 낀 날씨였지만 해운대 백사장에는 피서객들이 양산과 비치타월을 챙겨 자리를 잡았고, 송정해수욕장에는 서핑 명소 답게 서퍼들이 파도를 가르며 바다를 즐기는 모습을 볼 수 있었다.

아직 개장하지 않은 송도·광안리·다대포·일광·임랑해수욕장 등 부산의 주요 해수욕장은 다음 달 1일 문을 열고 피서객들을 받는다.

부산 해운대해수욕장을 찾은 관광객들이 여름바다의 정취를 즐기고 있다. 연합뉴스

지난 20일 개장한 수도권 최대 해수욕장 을왕리해수욕장과 왕산해수욕장은 백사장을 가득 채운 형형색색의 파라솔이 일찌감치 한여름 해변의 정취를 느끼게 했다.

방문객들은 바지를 발목까지 걷어 올리고 파도를 느끼며 해변을 산책하거나 바다에 뛰어들어 튜브에 몸을 맡긴 채 이른 물놀이를 즐겼다.

제주에서는 지난 24일 12개 지정 해수욕장이 일제히 개장한 뒤 첫 주말을 맞았다.

함덕해수욕장에서는 가족 단위 관광객들이 방문하는 모습이 눈에 띄었다. 아이들은 백사장에서 모래놀이를 하고, 바다에 뛰어들어 물놀이를 즐겼다.

경남 지역 해변에도 주민과 관광객들이 산책과 물놀이를 즐기며 주말을 보냈다.

울산에서는 지난 26일 문을 연 진하해수욕장에 피서객들이 찾아 물놀이를 하며 더위를 식혔으며, 경남 창원 광암해수욕장과 남해 상주은모래비치는 아직 정식 개장 전임에도 주민과 관광객들이 주말을 맞아 해변을 산책하며 여유를 즐겼다.

인천 중구 왕산해수욕장에서 시민들이 텐트를 치고 바다를 보며 무더위를 식히고 있다. 연합뉴스

강원 동해안의 해수욕장들도 아직 개장 전이지만 이른 피서객들이 곳곳에서 보였다.

속초해수욕장을 찾은 관광객들은 백사장을 거닐거나 바닷물에 발을 담그며 더위를 식혔다. 바다에 들어가 물놀이하는 피서객은 많지 않았지만, 텐트나 돗자리를 펴고 바닷바람을 쐬거나 바다를 배경으로 사진을 찍으며 주말의 여유를 즐겼다.

또한 강릉 경포·안목해수욕장과 양양 낙산해수욕장 등 동해안 주요 해수욕장에도 관광객들의 발길이 이어졌다.

이런 이른 피서객의 발길은 해수욕장뿐 아니라 워터파크에서도 눈에 띄었다.

국내 대표 워터파크인 경기 용인 캐리비안베이에는 물놀이를 즐기려는 이들의 발길이 이어졌으며, 야외 파도풀과 주요 놀이시설도 모두 운영됐다.

한편 물놀이뿐 아니라 미술관과 전시관 등 문화시설에도 주말 나들이객들의 발길이 이어졌다.

경남도립미술관에는 폐막을 하루 앞둔 ‘MMCA 이건희컬렉션: 피카소 도예’ 특별전을 보기 위한 방문객들의 발길이 이어졌다.