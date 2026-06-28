백지영 “화려했던 주상복합, ‘홍수’ 이후 가치 떨어져”

가수 백지영이 연예계 활동을 시작한 뒤 처음으로 직접 마련했던 집에 얽힌 이야기를 공개해 관심을 모았다.

백지영은 27일 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상 ‘데뷔 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 구축 아파트로 넘어온 이유는? (25평, 투자가치)’에서 과거 처음 구매했던 주거 공간과 그곳을 선택하게 된 배경, 이후 부동산 가치 변화 등에 대해 솔직하게 털어놨다.

‘데뷔 6년 만에 럭셔리 주상복합 매수한 백지영이 구축 아파트로 넘어온 이유는? (25평, 투자가치)’ 영상 속 백지영. 백지영

이날 백지영은 “데뷔 이후 집을 산 건 6년 정도 걸렸다”며 당시에는 수입이 크게 늘면서 “언제든 마음만 먹으면 돈을 모아 집을 살 수 있을 거라고 생각했다”고 당시 심경을 설명했다.

그는 서울에 부모님이 거주하는 집이 있었기 때문에 별도로 월세 생활을 경험하지 않았다고 밝혔다. 백지영은 “부모님과 살다가 처음 독립하면서 내 집을 사버렸다”고 전했다. 그의 첫 번째 집은 일반적인 아파트가 아닌 주상복합 형태의 오피스텔이었다고.

정석원은 “처음 이 집에 갔는데 깜짝 놀랐다”고. 해당 주거 공간은 럭셔리였다고 전해졌다. 그는 “바닥이 평평한 돌바닥이 아닌 이런 돌바닥이었다”고 손짓하며 덧붙였다. 또 주차장이 고급스러워 보였다고 말했다.

백지영은 “한 번쯤 살아보고 싶다는 생각으로 구입했다”며 첫 집에 대한 애정을 드러냈다. 하지만 시간이 흐르면서 해당 주택의 투자 가치는 기대와 달라졌다고 백지영은 이야기했다. 그는 “크게 홍수 났을 때 유럽식으로 지어진 집이라 지하에 있던 발전기가 나갔다”고 고충을 털어놨다.

그로 인해 “단전에 단수가 돼서 그때부터 집값이 내려가기 시작했다”고 말했다. 이어 당시 주차장 피해 상황도 전했다. 정석원은 ”거기는 국산 차가 거의 없었다”며 당시 피해 규모를 설명했다.

또한 백지영도 복구 작업에도 상당한 시간이 필요했다고 덧붙였다. 그는 “복구하는데 2주 이상 걸렸다”고 당시 상황을 설명했다.

화려한 시설과 고급스러운 이미지로 주목받았던 첫 집이었지만, 예상하지 못했던 자연재해와 환경적 요인이 부동산 가치에 영향을 미쳤다는 것이다.

백지영은 자신의 첫 내 집 마련 경험을 통해 단순히 좋은 입지와 고급 시설만으로 주거 가치가 결정되는 건 아니었던 경험을 이야기하며, 실제 거주와 투자 측면에서 바라본 부동산에 대한 생각을 공유했다.