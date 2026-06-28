“식사 대접하고 싶다”…젠슨 황 가족, 한국 경찰에 감사 메일

홍대 안전 관리에 감사 뜻 전해

“예상치 못한 인파에도 큰 도움”

이달 초 한국을 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 가족이 홍대 일대 인파 안전관리에 나선 한국 경찰에 감사의 뜻을 전했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근의 한 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’에 참석하며 손인사를 하고 있다. 뉴시스

28일 연합뉴스에 따르면 젠슨 황 CEO의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사는 최근 서울 마포경찰서 유종철 치안정보과장에게 이메일을 보내 “서울 경찰이 우리의 방문을 관리해준 것에 대해 감사의 말씀을 전하고 싶었다”며 “예상하지 못한 인파에도 경찰관들이 우리를 기술적으로 도와줬다”고 전했다.

이어 “(우리 경호팀과의) 협업과 도움에 정말 감사하다”며 “젠슨 황 CEO는 경찰이 한국 대중을 안전하게 지켜준 것에 대해 진심으로 감사하고 있다”고 밝혔다.

마포경찰서는 지난 5일 젠슨 황 CEO가 홍익대 인근 PC방에서 프로게이머 페이커(이상혁)를 만난 뒤, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 홍대의 한 고깃집에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 한다는 일정을 파악하고 현장 인파 관리에 나섰다.

젠슨 황 CEO는 경찰청 경호규칙상 공식 경호 대상은 아니었지만, 경찰은 금요일 밤 홍대에 세계적인 유명인이 방문할 경우 대규모 인파가 몰릴 가능성이 크다고 판단해 기동대 1개 부대(60명)와 경찰관 40여명을 투입했다. 바리케이드를 설치하고 시민 이동 동선을 분산시키며 안전사고 예방에 주력했다.

회동이 끝난 뒤 젠슨 황 CEO 측은 노래방을 방문하겠다는 의사를 밝혔지만, 경찰은 좁은 골목길에 인파가 한꺼번에 몰릴 경우 사고 위험이 크다고 판단했다.

경찰은 이태원 참사를 사례로 설명하며 계획 변경을 요청했고, 결국 젠슨 황 CEO 측은 노래방 방문을 취소하고 인근 치킨집에서 ‘치맥’ 일정을 진행했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 이해진 네이버 의장의 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 마포구 홍대 거리가 이를 기다리는 인파로 가득하다. 뉴스1

당시 젠슨 황 CEO 측은 제복을 입은 경찰이 주변을 에워싸고 이동하는 방식은 원하지 않았던 것으로 전해졌다. 이에 경찰은 건물 벽면을 따라 이동해 시민과의 접촉을 최소화할 것을 조언했고, 만일의 상황에 대비해 기동대를 약 5m 떨어진 거리에서 배치했다.

홍대 일정을 마친 뒤 엔비디아 관계자는 현장 지휘를 맡았던 유 과장에게 “오늘 돌발 상황이 많았는데 너무 감사했다”며 “식사를 대접하겠다”고 제안했다. 그러나 유 과장은 “공무원이기 때문에 식사 대접은 받기 어렵다”며 정중히 사양하고 명함만 건넨 것으로 알려졌다.

유 과장은 젠슨 황 CEO 측의 이메일에 “한국 방문을 안전하게 마쳐 다행”이라며 “서울 경찰은 항상 안전을 유지할 자신이 있으니 언제든지 서울 방문을 환영한다”는 취지로 답장한 것으로 전해졌다.

젠슨 황 CEO는 이달 초 방한 기간 국내 주요 기업인들과 회동하고 프로야구 시구, 예능프로그램 출연 등 다양한 일정을 소화했다. 그는 한국을 방문할 때마다 친근한 행보로 눈길을 끌고 있다.