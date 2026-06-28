재경차관 “‘제2 중동 붐’ 기회…중동 주요국과 구체적 협력 방안 마련 선제 대응”

정부가 중동전쟁 이후 대외 경제 정책의 하나로 중동 국가별 주요 추진 사업을 점검했다.

28일 재정경제부에 따르면 허장 재경부 2차관은 지난 26일 정부서울청사에서 국토교통부와 산업통상부, 외교부 등이 참석한 ‘중동 인프라 협력 태스크포스(TF) 겸 해외수주협의회’를 개최했다.

허장 재정경제부 2차관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 '중동 전쟁 이후 공급망 정책간담회'를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

이번 회의는 지난 10일 대외경제장관회의에서 의결된 국가별·분야별 인프라 고도화 협력 방안을 추진하기 위한 중동 인프라 협력 TF의 첫 회의였다.

한국이 중동전쟁 이후 단순 피해복구를 넘어 경제 전반의 체질 개선을 함께하는파트너로 자리매김하기 위해 구성됐다.

회의에서는 현재 수주를 추진 중인 중동 국가별 주요 사업을 소개하고, 수주가능성과 지원 필요성 등을 공유했다. 국가·사업 특성에 따른 정부 간 협력, 금융지원 등 다양한 지원 방안을 논의했다.

허 차관은 “불확실성이 여전히 남아 있으나, 상황이 안정되면 중동 주요국들은 단순한 피해 복구를 넘어 경제 전반의 체질 개선을 추진할 전망”이라며 “우리에게는 제2의 중동 붐을 일으킬 수 있는 좋은 경제협력 기회”라고 평가했다. 그는 이어 “정부-기업-공공기관이 팀코리아로서 ‘원팀’이 돼 중동 주요국들의 경제체질 개선을 위한 구체적 협력 방안을 마련해 선제적·전략적으로 대응해 달라”고 당부했다.