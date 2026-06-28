경주시 의정포럼회, 한수원 도심 이전은 선결해야 할 시급한 과제

경주시 의정포럼회가 주최하는 시민포럼이 지난 26일 경주 서라벌문화예술회관에서 성황리에 열렸다.

'SMR 경주유치 실패와 한수원 도심이전 대책'이라는 주제로 김규태 전 동국대교수의 발표와 '구 경주역사부지 시청이전과 세계적 관광 명소 조성' 주제의 조병완 전 한양대 교수의 발표가 있었다.

경주시 의정포럼회가 주최하는 시민포럼이 지난 26일 경주 서라벌문화예술회관에서 성황리에 열리고 있다. 경주시 의정포럼회 제공

이날 주제 발표를 한 김교수는 "경주시는 SMR 국가산업단지와 문무대왕연구소를 기반으로 연구, 제조, 운영을 아우르는 전주기 생태계 구축이 가능한 강점을 갖고 있었지만 SMR 1호기 유치가 무산됐다"며 "주민수용성, 부지 적정성, 환경성, 건설 적정성 등 평가 기준을 재점검하고 SMR 2호기 유치 재도전을 해야한다"고 주장했다.

그는 "한수원이 산속에 입주함으로 인해 유치 당시 260개 관련 업체의 동반과 경주시 40만 도시가 된다는 꿈은 절망이 됐다"며 "에너지산업의 해외 진출과 지역 산업 연계, 소멸 위기 지역 경제 활성화를 위해서는 한수원의 도심 이전은 선결해야 할 시급한 과제"라고 강조했다.

최근 언론 보도에도 원자력 해외 확장을 위해서는 한수원 수출사업본부를 오송으로 이전해야 한다는 주장이 나와 경주시민들의 반발이 거셌다.

타 지역 이전 여론이 다시 일어나기 전에 우선 수출사업본부부터 경주시내 이전을 추진해야 한다는 시민들의 요청이 뜨겁다고 역설했다.

두번째 발표를 한 조 교수는 "기차 소리가 멈춘지 오래된 경주역사는 천년 고도의 비어있는 중심지다. 이곳에 행정 타운 위주의 공간 계획 보다 시청 청사와 더불어 파리의 에펠탑 같은 세계적 랜드마크 타워를 세워 전 세계인들이 몰려오게 해야한다"고 조언했다.

경주시 의정포럼회가 주최하는 시민포럼이 지난 26일 경주 서라벌문화예술회관에서 성황리에 열리고 있는 가운데 이원식 전 경주시장이 축사를 하고 있다.

또 "과거와 현재와 미래를 연결하는 천년고도 신라문화의 실체와 영상을 접할 수 있는 상징과 실용, 예술과 과학이 융복합된 구조물을 세우고, 다양한 기능의 볼거리, 놀거리, 먹거리 등의 공간을 조성해야 한다"며 "이를 위해 세계적인 전문가의 상상력을 총동원해야 한다"고 강조했다.

이어 "인구감소로 소멸위기에 처해있는 경주시는 APEC 성공 개최로 전 세계인의 관심이 집중되는 시점에 재생을 위한 혁신을 열망하고 있다"며 "한수원 도심이전과 경주역사 개발이 그 혁신의 과제다"라고 주장했다.

한편 이날 행사에는 김대윤 의정포럼회 회장의 개회 인사말과 이원식 전 경주시장의 축사가 있었으며 의정포럼 회원 등 시민 800여명이 참석한 가운데 토론 시간에는 시민들의 열띤 질문과 발표자의 답변이 이어졌다.