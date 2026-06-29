[부동산 특집] 분양가상한제 적용된 더블역세권 단지

더샵 검단레이크파크

포스코이앤씨는 인천 검단신도시 22·23블록에 ‘더샵 검단레이크파크’(사진)를 분양한다. 단지는 지하 3층~지상 29층, 26개 동, 총 2857가구 규모로 전용면적 59·84㎡로 구성된다. 검단신도시 첫 ‘더샵’ 브랜드 단지이자 분양가상한제가 적용되는 민영주택으로 가격 경쟁력을 갖췄다는 설명이다.

단지는 검단신도시 중심 생활권에 위치하며, 중앙호수공원 예정지와 나진포천 수변공원이 가까워 주거환경이 쾌적하다. 인천 2호선 완정역과 인천 1호선 검단호수공원역을 이용할 수 있다. 서울지하철 5호선 연장과 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 등 광역교통망 확충도 추진되고 있다.

각 세대는 알파룸 등 추가 공간과 팬트리, 드레스룸 등 다양하게 수납 활용도를 높였다. 또 청정환기 시스템과 음식물쓰레기 이송설비, 스마트홈 기술도 도입된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 실내체육관, 골프연습장, 도서관, 키즈시설, 게스트하우스, 업무공간 등이 조성될 예정이다. 청약 접수는 마무리됐으며, 당첨자는 7월2~3일 발표된다. 당첨자 계약은 7월14~18일 진행될 예정이다.