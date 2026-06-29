[부동산 특집] 병점역 도보권… 삼전 화성·기흥캠 출퇴근 용이

오산헤리티지자이

GS건설은 경기 오산시 양산동 1·2블록에 조성되는 ‘오산헤리티지자이’(사진)를 7월 분양한다. 단지는 양산동 223번지 일원(1블록·1069가구)과 양산동 328-2번지 일원(2블록·714가구)에 총 1783가구 규모로 들어선다. 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 전용 75·84·102·124·166㎡로 구성된다.

단지에서 지하철 1호선 병점역을 도보로 이용할 수 있다. 현재 1호선 동탄역 연장과 동탄도시철도(트램)도 추진되고 있다. 수도권제2순환고속도로와 오산화성고속도로, 경부고속도로 등을 통해 수도권 접근성도 우수하다. 삼성전자 화성·기흥캠퍼스와 동탄테크노밸리 등이 가까워 직주근접 여건을 갖췄다. 병점복합타운 중심상업지구와 롯데시네마, 양산도서관 등 생활편의시설 이용도 편리하고 녹지공간도 가깝다. 양산1초(가칭)가 들어설 예정이며, 양산1중은 2027년 9월 개교를 앞두고 있다. 단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계, 드레스룸과 팬트리 등 수납 특화 설계를 적용해 공간 활용도를 높였다. 입주민 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽과 골프연습장 등이 조성될 예정이다.