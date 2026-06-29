[부동산 특집] 분양전환형 공공임대… GTX 개통 앞둬

LH 군포대야미 A1블록

한국토지주택공사(LH)가 30일 경기 군포대야미 A1블록(사진) 입주자 모집공고를 시행한다. 단지는 총 378가구 규모로 전용 55㎡ 52가구, 전용 59㎡ 326가구로 구성된다.

6년간 임대로 거주한 뒤 분양 여부를 선택할 수 있는 분양전환형 공공임대주택이며, 분양전환 가격은 입주 시와 분양전환 시점의 감정가를 평균해 결정된다. 영동고속도로 군포IC와 수원광명고속도로를 이용하기 편리하며, 향후 금정역 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 개통에 따른 교통 개선도 기대된다.

수리산 자락과 갈치저수지, 반월호수가 인접해 주거환경이 쾌적하고, 뉴코아아울렛과 트레이더스 홀세일클럽 등 생활편의시설도 가깝다. 군포첨단산단과 군포제일공단도 인접해 직주근접 여건을 갖췄다. 단지는 고층형 제로에너지건축물(ZEB) 3등급을 적용하며, 어린이집과 작은도서관, 피트니스센터, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다. 청약은 사전청약 당첨자를 대상으로 7월13~14일 진행한 뒤, 7월21~23일 특별공급과 일반공급을 접수한다. 당첨자는 8월 중 발표되며 입주는 2029년 하반기 예정이다.