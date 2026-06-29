K경찰에 감탄한 젠슨 황 딸 “밥 사고 싶어”

마포경찰서에 감사 이메일 보내

“방한 때 예상 밖 인파에도 안전”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황(사진) 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사가 최근 우리나라 경찰에 이메일로 감사 인사를 전했다. 이달 초 황 CEO가 방한해 국내 주요 기업인 등과 가진 회동 일정과 관련해 인파 관리에 나서 준 데 대해 고마움을 표한 것이다.



28일 경찰에 따르면 황 이사는 최근 유종철 마포경찰서 치안정보과장에게 보낸 메일에서 “서울 경찰이 우리의 방문을 관리해준 것에 대해 감사의 말씀을 전하고 싶었다”며 “예상하지 못한 인파에도 경찰관들은 우리를 전문적으로 도와줬다”고 했다. 그러면서 “(우리 경호팀과의) 협업과 도움에 정말 감사합니다. 황 CEO는 경찰이 한국 대중을 안전하게 지켜준 것에 대해 진심으로 감사하고 있다”고 전했다. 마포서는 지난 5일 황 CEO가 서울 마포구 홍대를 방문해 프로게이머 페이커를 만나고, 고깃집에서 ‘삼소’(삼겹살·소주) 회동 일정을 소화한다는 사실을 파악한 뒤 현장 인파 관리에 나섰다. 황 CEO는 외국 정부 요인 등이 아니어서 경찰청 경호규칙상 정해진 경호 수준은 없었지만 경찰은 금요일 밤 홍대 특성상 대규모 인파가 몰릴 가능성이 크다고 판단해 기동대 배치를 결정했다. 홍대 일정을 마친 뒤 엔비디아 측은 현장 지휘를 맡은 유 과장에게 식사를 대접하고 싶다는 뜻을 전했다. 다만 유 과장은 “공무원이기 때문에 식사 대접은 받기 어렵다”는 취지로 정중히 사양한 것으로 알려졌다