도시첨단물류단지 개발 사업… 하나금융·서부티엔디 MOU

하나금융그룹이 서부티엔디와 도시첨단물류단지 개발사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 26일 서울 강남구 하나증권 ‘더 센터필드 W’에서 열린 협약식에는 함영주 하나금융 회장(사진 오른쪽)과 승만호 서부티엔디 회장이 참여했다. 두 회사는 서부티엔디가 서울 양천구 신정동에 스마트물류시설과 상업시설이 융복합된 도시첨단물류단지를 조성하는 개발사업을 위해 자금조달, 기업금융, 공동투자 등 금융업무 전반에 걸쳐 협력한다.