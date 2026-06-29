2분기 환율 환란 이후 처음 평균 1500원대 넘어

주간거래 종가 기준 1500.1원 집계

2026년 136조 순매도한 외국인 영향

올해 2분기 원·달러 환율이 외환위기 이후 28년3개월 만에 처음으로 분기 평균 1500원대를 넘었다. 지난달에만 코스피에서 49조원을 순매도한 외국인 투자자들의 이탈이 환율을 밀어올렸으며, 당분간 이러한 분위기가 이어질 것이란 분석이 나온다.

28일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 4월1일부터 이달 26일까지 주간거래 종가 기준 환율은 평균 1500.1원으로 집계됐다. 외환위기 때인 1998년 1분기(1596.8원) 이후 분기 평균 환율은 아무리 올라도 1500원대에는 한참 미치지 못했다.

원·달러 환율이 장중 1550원선 턱밑까지 치솟으면서 외환당국의 대응 수위가 높아지고 있는 가운데 28일 서울시내 환전소 앞에서 여행객들이 환전을 하고 있다. 28일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 4월 1일부터 이달 26일까지 주간 거래 종가 기준 원·달러 환율 평균은 1500.1원으로 집계됐다. 분기 평균 환율이 1500원을 넘어선 것은 외환위기 당시인 1998년 1분기(1596.8원) 이후 28년3개월 만이다. 뉴시스

글로벌 금융위기 여파가 미친 2009년 1분기(1418.3원), 미국 상호관세 충격이 컸던 지난해 1분기(1452.9원), 외환시장 수급 불균형이 확대됐던 지난해 4분기(1451.9원), 중동 전쟁이 발발한 올해 1분기(1466.9원)보다 평균치가 40∼50원이나 더 높아진 것이다. 원화 약세의 핵심 원인으로는 코스피 폭등 이후 자산을 재분배(리밸런싱)하려는 외국인 투자자들의 국내 주식 대규모 순매도가 꼽힌다. 외국인은 올해 들어 이달 26일까지 유가증권시장에서 136조7841억원을 팔았다.

서정훈 하나은행 수석연구위원은 “향후 3개월 정도 매달 30조∼40조원 외국인 순매도가 지속될 것이라는 시장 전망이 있어 환율이 단기에 크게 떨어지기는 쉽지 않아 보인다”고 관측했다.

이날 금융권에 따르면 지난 25일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 개인·기업 달러예금 잔액은 637억500만달러로 지난달 말(622억300만달러)보다 15억200만달러 늘었다. 상품수지 흑자 증가에 고환율이 지속되자 수출대금을 바로 환전하지 않는 경향이 이어지면서 달러 예금이 늘어난 것으로 추정된다.