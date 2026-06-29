코스피 150배·삼전닉스 50배… 바이낸스, 고위험 상품 출시 [경제 레이더]

테더 구매한 후 제한 없이 거래

투자자 보호·변동성 폭탄 우려

세계 최대 가상자산거래소 바이낸스에 코스피 상승률의 최대 150배 수익을 노리는 파생상품이 출시돼 대규모 자금이 몰리고 있다. 국내 금융당국의 규제 권한이 닿지 않는 해외 거래소에 투기성 고위험 상품이 상장돼 투자자 보호 공백과 국내 증시 변동성 확대 우려가 제기된다.

28일 가상자산업계에 따르면 바이낸스는 지난 22일 코스피 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 ‘KORU’를 기초자산으로 하는 파생상품 ‘KORUUSDT’를 상장했다. 이어 26일에는 최대 50배 레버리지가 가능한 상품을 추가로 선보였다. 결과적으로 코스피 변동성을 150배 추종하는 구조다. KORUUSDT 거래량은 22∼26일 7억5440만달러(약 1조1586억원)를 기록했다.

사진=뉴시스·연합뉴스

앞서 2일 상장한 삼성전자·SK하이닉스·현대차 연계 파생상품은 26일까지 각각 811억원·9조8618억원·7273억원의 누적 거래액을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스 상품의 최대 레버리지는 현재 50배로 상향됐다. 해당 상품들은 원화 입출금 계좌를 통해 국내 가상자산거래소에서 테더(USDT)를 구매한 뒤 바이낸스로 송금하면 별도 제한 없이 거래할 수 있다.

바이낸스는 24시간 휴무 없이 운영돼 해당 상품의 가격 급등락이 다음날 국내 증시 변동성을 키울 수 있다는 지적이 나온다. 국내에서는 차단된 파생상품이 해외 거래소에서 거래돼 수수료 명목의 자금 유출과 투자자 보호가 부재한 점도 문제로 꼽힌다.

국내 증시에서도 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상품에 자금이 집중되며 시장 변동성을 키우고 있다. 지난달 27일 상품 출시 후 한 달 동안 매수·매도 사이드카 11회와 서킷브레이커 3회가 발동했고, 코스피200변동성지수는 역대 최고치인 95.09를 찍었다.

상품 규모도 가파르게 늘어 상장 첫날 5조74억원이던 단일종목 레버리지 순자산총액은 한 달 만에 17조5994억원으로 3배 이상 급증했다. 26일엔 단일종목 레버리지 16종의 거래대금이 16조3998억원으로 전체 ETF 거래대금의 35.2%를 차지했다.