李 대통령 “역사적 성과”…내일 삼전닉스와 ‘메가투자’ 공개

29일 오후 청와대서 국민발표회 개최…이재용·최태원도 참석

이재명 대통령이 삼성전자와 SK그룹의 대규모 투자 계획을 직접 공개한다. 정부는 국가 성장전략과 민간 투자를 연계한 ‘3대 메가프로젝트’를 발표하고, 반도체와 인공지능(AI)을 중심으로 한 비수도권 투자 청사진을 제시할 예정이다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 미래 新안보 혁신기업 육성 전략회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

강유정 청와대 수석대변인은 28일 브리핑을 통해 “29일 오후 2시 청와대 영빈관에서 이 대통령 주재로 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민발표회’를 개최한다”고 밝혔다.

행사에서는 이 대통령이 모두발언을 통해 3대 메가프로젝트의 개괄적 구상을 밝힌 뒤 산업통상부와 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 국토교통부가 세부 추진 계획을 발표할 예정이다.

이어 삼성전자와 SK그룹이 그룹 차원의 투자 계획을 공개한다. 호남권 반도체 클러스터를 비롯해 충청권과 영남권을 아우르는 첨단산업 육성 방안이 담길 것으로 전해졌다.

재계 안팎에서는 투자 규모가 향후 10년간 1000조원을 웃돌 수 있다는 관측이 나온다. 다만 정부와 기업은 아직 구체적인 투자 금액을 공식 발표하지 않은 상태다.

이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장도 참석한다. 투자 계획 발표 이후에는 정부와 기업 관계자들이 참여하는 자유토론도 진행될 예정이다.

정부는 이번 프로젝트를 통해 수도권에 집중된 첨단산업 투자와 일자리를 지방으로 분산하고, 반도체와 AI를 중심으로 국가 성장동력을 확보한다는 구상이다.

이 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 이번 프로젝트를 “역사적 성과”라고 평가하며 “대한민국의 명운이 걸린 지역 균형발전과 전국적 상생·공존 정책”이라고 강조했다.

반면 국민의힘은 이번 행사와 관련해 “여당 내부의 권력 투쟁 시기에 맞춰 정략적으로 활용하려는 의도”라고 비판했다.