한·일 국방협력, 관계복원 넘어 정례화 수순

日방위상 방한… 안규백과 6번째 회담

수색구조훈련·특수비행팀 교류키로

AI 등 미래전장 기술협력까지 논의

9년 만에 다시 열린 합동 수색·구조훈련을 계기로 한·일 국방협력이 ‘관계 복원’을 넘어 정례 교류 수순을 밟는 모습이다. 양국은 장관급 상호방문과 회담 정례화 흐름을 평가하고, 공군 특수비행팀 교류와 해군 수색구조훈련, 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야로 협력 범위를 넓혀 가기로 했다.



안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 28일 서울 용산 국방부 청사에서 한·일 국방장관회담을 열었다.

안규백 국방부 장관(왼쪽)과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부에서 악수하며 기념 촬영하고 있다. 국방부 제공

두 장관은 먼저 지난 1월 안 장관의 방일, 5월 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 회동에 이어 고이즈미 방위상의 방한이 성사된 점을 환영했다. 또 이번 회담이 양 장관 간 여섯 번째 회담이라는 점을 평가했다. 일본 방위상이 양자회담을 위해 한국을 찾는 건 2015년 이후 11년 만이다.



구체적인 협력 사안도 밝혔다. 재개된 한·일 수색·구조훈련(SAREX)은 다양한 해난사고 상황에 대비해 더욱 발전시키기로 했다. 수색·구조훈련은 조난 선박이 발생했을 때 한국 해군과 일본 해상자위대가 공동 대응 절차를 숙달하는 해상훈련이다. 양국은 2017년 12월 이후 중단됐던 이 훈련을 지난 7일 제주 동남방 공해상에서 재개했다. 당시 한국 해군 상륙함 천자봉함과 일본 해상자위대 이지스구축함 콩고함, SH-60K 해상작전헬기가 참가했다.



한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 기착 등을 계기로 양국 특수비행팀인 블랙이글스와 일본 블루임펄스 간 교류협력 발전을 이어가기로 했다. 블랙이글스는 올해 1월 중간 급유를 위해 일본 항공자위대 기지에 기착했고, 이를 계기로 양국 특수비행팀 조종사 간 교류가 이뤄졌다. 다만 블랙이글스의 일본 기착과 급유 지원 정례화가 결정된 것은 아닌 것으로 전해졌다. 27일 방한한 고이즈미 방위상은 국립서울현충원 참배 후 블랙이글스 부대를 방문해 대원들을 격려했다.



AI 등 첨단 과학기술 협력 분야에서도 한·일 간 논의를 추진하기로 했다. 기존 해·공군 교류에 더해 미래 전장 기술 분야까지 국방당국 간 협의 범위를 넓히는 대목이다.



또 두 장관은 엄중한 안보환경을 인식하고 역내 평화와 안정 유지를 위해 협력을 지속하기로 의견을 같이했다. 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고, 한·일 및 한·미·일 공조를 꾸준히 이어가기로 했다.



다만 일본 측이 관심을 보여온 상호군수지원협정(ACSA)은 공식 의제에 반영되지 않았고, 공동 언론발표문에도 담기지 않았다. 이재명 대통령은 지난 8일 열린 취임 1주년 기자간담회에서 ACSA에 대해 “(다카이치 사나에 일본 총리에게) 국민 정서상 이것을 받아들이기가 현재는 어렵다고 얘기했다”고 밝힌 바 있다.