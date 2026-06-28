‘매관매직 징역 7년’ 김건희측 “항소”

목걸이·시계·그림 모두 유죄 판단

“청탁없어” 주장… 2심도 대가성 쟁점

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 측이 ‘매관매직’ 의혹 관련 혐의가 모두 인정돼 1심에서 징역 7년이 선고되자 항소 의사를 밝히면서 향후 진행될 2심에 관심이 모인다. 김씨 측이 재판 과정에서 펼친 주장은 일절 받아들여지지 않았다. 항소심에선 어떤 변론 전략을 들고나올지 주목된다.

김건희씨가 26일 서울중앙지법에서 열린 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재)과 부정청탁 및 금품 등 혐의 1심 선고공판에서 선고를 들으려 일어나 있다. 뉴스1

28일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 26일 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 기소된 김씨에게 징역 7년을 선고했다. 압수된 이우환 화백의 그림 한 점, 바쉐론 콘스탄틴 시계 상자, 디올 가방 등에 대한 몰수와 6480만원 추징도 명했다. 김씨는 인사·이권 청탁과 함께 이봉관 서희건설 회장으로부터 반클리프 아펠 목걸이 등 1억원 상당 귀금속, 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 265만원 상당 금거북이, 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 3900만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계, 최재영 목사로부터 540만원 상당의 디올 가방, 김상민 전 부장검사로부터 1억4000만원 상당의 이 화백 그림을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.



재판과정에서 김씨 측은 해당 금품을 받지 않았다거나 구체적인 청탁이 없었다며 무죄를 주장했다.



그러나 재판부는 각 금품이 건네질 당시 묵시적·명시적 청탁이 있었고, 김씨가 이를 인지했다고 보고 공소사실 전부를 유죄로 인정했다. 재판 쟁점 중 하나였던 이 화백 그림의 진품 여부에 대해서도 재판부는 진품이라고 판단했다.