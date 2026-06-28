월요일 낮 최고 33도 땡볕 더위…수도권 등 내륙엔 소나기

월요일인 29일 내륙을 중심으로 더운 날씨가 이어지겠다.



이날 동해상에 위치한 고기압 영향으로 낮 최고기온이 30도 이상, 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르는 땡볕 더위가 이어지겠다.

28일 개장 후 첫 주말을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

아침 최저기온은 16∼21도, 낮 최고기온은 24∼33도로 예보됐다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 21도와 32도, 인천 21도와 29도, 대전·광주 20도와 32도, 대구 18도와 31도, 울산 17도와 27도, 부산 19도와 27도다.



오후와 저녁 사이 서울·경기내륙과 강원내륙·산지, 충청권내륙, 전라권내륙, 경남서부내륙 등 서쪽 지역을 중심으로 소나기가 오겠다.



이들 지역에서는 돌풍이 불거나 천둥·번개가 치고 수도권과 강원도의 경우 시간당 20㎜ 안팎의 강한 소나기가 오겠다.



소나기로 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 한다.



경기내륙과 강원내륙·산지, 충남권, 전라권, 경남서부내륙 등은 새벽부터 아침까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.



남해서부서쪽해상과 동해상도 바다 안개가 끼겠다.



일부 섬 지역은 가시거리가 200ｍ 밑으로 떨어지고 이슬비가 내리기도 하겠으니 해상안전사고에 주의해야 한다.

<연합>