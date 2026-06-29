남한권 울릉군수 "현안사업, 군민이 체감하는 성과로 완성해 나갈 것"

울릉군, 민선8기 군정성과 결산 및 국비확보 대책마련 보고회 개최

경북 울릉군은 지난 26일 민선8기 공약 및 주요사업 추진성과를 종합 점검하고, 2027년도 국가투자예산 확보 및 주요 현안사업의 추진전략을 논의하기 위해 민선8기 군정성과 결산 및 국비확보 대책마련 보고회를 개최했다고 28일 밝혔다.

이날 보고회는 남한권 군수 주재로 부서장이 참석한 가운데 ▲민선8기 군수공약 추진성과 결산 ▲미완료 사업 관리방안 ▲2027년 국가투자예산 확보대상 사업 ▲국가직접사업 및 2026년도 주요투자사업 추진현황 등을 중심으로 부서별 보고가 진행됐다.

울릉군은 지난 26일 민선8기 군정성과 결산 및 국비확보 대책마련 보고회를 개최한 가운데 남한권 군수가 회의를 주재하고 있다. 울릉군 제공

특히 민선8기 공약사항에 대한 이행성과를 종합적으로 점검하고, 완료된 사업은 군정 성과로 마무리하는 한편, 계속 추진이 필요한 사업과 우수 정책과제는 민선9기 공약 및 주요 군정사업과 연계하여 지속적으로 관리·추진하기로 했다.

또한 2027년도 국가투자예산 확보 전략과 2026년도 주요투자사업의 추진현황을 함께 점검하며 사업별 문제점과 대응방안을 집중 논의하여 중앙부처 대응방안과 향후 확보계획을 공유하는 시간을 가졌다.

남한권 울릉군수는 "민선8기는 군민과의 약속을 실천하기 위해 쉼 없이 달려온 시간이었다"며 "성과는 군정의 자산으로 이어가고, 미완료 사업은 민선9기에서 더욱 발전시켜 군민이 체감하는 성과로 완성해 나가겠다"고 말했다.

이어 "국가예산 확보는 지역의 미래를 좌우하는 핵심 과제인 만큼 중앙부처와 긴밀히 협력해 울릉군의 주요 현안사업이 정부 정책에 반영될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 울릉군은 이번 보고회를 계기로 민선8기 군정성과를 체계적으로 정리하는 동시에, 민선9기 군정 운영의 기초자료로 활용해 공약 이행과 국가예산 확보를 지속적으로 관리해 나갈 계획이다.