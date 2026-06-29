"고기랑 버터만 먹었더니"… 허남준이 작품마다 '상탈신' 추가되는 진짜 이유

배우 허남준(33)이 탄탄한 근육질 몸매를 유지하는 비결로 '카니보어 다이어트'를 언급해 화제를 모으고 있다.

지난 24일 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 허남준은 작품마다 상의 탈의 장면이 추가될 정도로 완벽한 피지컬을 선보이는 비결에 대해 "최근 고기와 달걀, 동물성 버터만을 섭취하는 카니보어 다이어트를 실천 중"이라고 밝혔다.

그는 "육류를 종류별로 즐길 수 있는 식단 덕분에 행복하게 체중 관리를 하고 있다"며 식단에 대한 높은 만족감을 드러냈다.

카니보어 다이어트는 탄수화물 섭취를 엄격히 제한하고 고기, 달걀, 버터와 같은 동물성 식품을 중심으로 식단을 구성하여 체중을 감량하는 방식이다.

의학 및 생명과학 논문 데이터베이스 펍메드(PubMed)에 게재된 벨린다 S 레너즈 연구팀의 '육식 식단을 섭취하는 성인들의 행동 특성 및 자기보고된 건강 상태' 연구 논문에 따르면, 육류 위주의 식단을 실천하는 이들은 체중 감량과 대사 질환 개선에 긍정적인 변화를 경험하는 것으로 나타났다.

연구 참여자들은 당뇨병, 고혈압, 비만 등 기저 질환의 증상이 완화되었다고 응답했으며, 식단 유지에 따른 높은 만족도를 보였다.

그러나 해당 연구팀은 육류에만 편중된 식단이 장기적으로 신체에 미치는 생리학적 영향에 대해서는 신중한 접근이 필요하다고 진단했다.

육류 위주의 식단은 단백질과 비타민 B12, 철분 등 특정 영양소 섭취에는 효과적일 수 있으나, 식이섬유 및 미량 영양소 결핍의 가능성이 존재하며 특히 심혈관 건강에 미치는 장기적인 데이터가 부족하다는 점을 한계로 지적했다.

전문가들은 개인의 건강 상태를 고려한 영양학적 접근이 선행돼야 한다고 조언했다.

단순히 식단 관리만으로는 근육을 효과적으로 생성하고 유지하기 어렵다. 의학 및 생명과학 논문 데이터베이스 펍메드(PubMed)에 게재된 해리 P. 신티네오 연구팀의 '저항 및 지구력 훈련에서 단백질 보충제가 수행 및 회복에 미치는 영향' 연구에 따르면, 근력 운동은 근육이 더 단단하고 크게 성장하도록 자극을 주는 가장 확실한 방법이다.

특히 운동 직후에 양질의 단백질을 챙겨 먹으면, 근육 회복과 근육량 증가에 효과가 있는 것으로 나타났다.

<뉴시스>