홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 두 번째로 불명예 퇴진했다.

홍명보 감독은 29일(한국 시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 사퇴 의사를 밝히며 입장문을 낭독했다.

조별리그 탈락이 확정된 다음 날이었다.

그는 "대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었다"며 "하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다. 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다"고 말했다.

또 "지난 2년 동안 저는 늘 '이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가'라는 질문을 스스로에게 던졌다"며 "중요한 결정을 내릴 때도, 선수를 선택할 때도, 훈련을 준비하고 경기를 치를 때도 그 질문만큼은 놓지 않았다"고 덧붙였다.

그러면서 "모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다"고 강조했다.

2014년 브라질 대회에서 처음 대표팀을 이끌고 1무 2패의 초라한 성적표를 냈던 홍 감독은 두 번째 월드컵 도전에서도 실패를 거듭하며 불명예 퇴진하게 됐다.

개최국 멕시코와 체코, 남아프리카공화국과 함께 A조에서 경쟁한 한국은 1승 2패(승점 3)의 성적으로 3위에 그쳐 32강에 오르지 못했다.

한국 대표팀을 이끌고 월드컵을 두 번째 나간 건 홍 감독이 최초였다.

홍 감독에겐 선수와 코치, 감독을 통틀어 7번 월드컵이기도 했다.

그는 "감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 필요 없을 만큼 책임을 져야 하는 자리"라며 "국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 이번 월드컵에서 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다"고 말했다.

이어 "지휘봉은 내려놓지만, 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓는 건 아니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나가기를 진심으로 기원하겠다"고 덧붙였다.

홍명보 축구 국가대표팀 걈독이 28일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 북중미 월드컵 32강 진출 실패 관련 입장발표 기자회견을 마치고 자리에서 일어나고 있다.

홍 감독은 준비한 입장문을 낭독한 뒤 별도의 현장 취재진의 질문은 받지 않았다.

지난 2024년 7월8일 선임된 홍 감독의 임기는 2027년 1월 열리는 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지였다.

그러나 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패하며 반년여 일찍 지휘봉을 내려놓게 됐다.

박항서 월드컵 지원단장(국가대표팀 단장)도 홍 감독에 앞서 고개를 숙였다.

그는 "대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "이번 월드컵의 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록, 협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 준비해 나아가야 할 시기라고 생각한다"고 밝혔다.

<뉴시스>